КНДР запустила ракеты в сторону недругов, пока Ким Чен Ын находится в России

Фото: istockphoto/Alexyz3d
Пхеньян продемонстрировал навыки по созданию переговорного фона в разгар истерики западных СМИ по поводу встречи глав России и КНДР. Северокорейцы запустили в сторону Японского моря две баллистические ракеты.
Первая ракета пролетела 350 километров, вторая — 650. По сообщению министерства обороны Японии, обе они упали в Японском море, за пределами японской исключительной экономической зоны.
Читайте также:
Полковник раскрыл способ противодействия ракетам ATACMS
КНДР спустила на воду новую ядерную подлодку
ТАСС: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря
Александр Бойцов