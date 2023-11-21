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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила ракету, предположительно, с разведывательным спутником, об этом сообщили представители береговой охраны Японии.
При этом, КНДР уведомляла Японию о планах запустить свою первую разведывательную ракету в период с 22 ноября по 1 декабря, однако, очевидно, произошло это на день раньше до заявленного срока. Ранее подобных прецедентов не происходило, и северокорейские военные всегда проводили запуски ракеты строго в указанные сроки.
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Евгения Парфентьева