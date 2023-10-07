КНДР запустит разведывательный спутник

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Северная Корея планирует запустить разведывательный спутник в период с 10 по 26 октября. Это объявление сделало агентство Yonhap, ссылаясь на информацию Института национального объединения Республики Корея.
Запуск спутника запланирован ко дню основания правящей Трудовой партии Кореи, который приходится на 10 октября. Также учтены временные рамки, связанные с проведением китайского форума «Один пояс — один путь».
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