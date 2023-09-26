Количество разведывательных полётов над Крымом с начала года выросло в 3 раза

США вместе с союзниками по НАТО в три раза увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Так, за неделю с 18 по 24 сентября западные «разведчики» выполнили 21 полет в районе российского полуострова.
В начале года и весной они совершали в среднем один полет в день над акваторией Чёрного моря. За период с 16 по 22 января зафиксированы только семь полетов у Крыма, а с 15 по 21 мая — лишь пять.
За сутки до удара по штабу Черноморского флота РФ, который был нанесен ВСУ 22 сентября, активность разведывательной авиации США и их союзников возросла до шести полетов в сутки.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что удар украинских войск по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО. Риттер отметил, что во время ракетной атаки по Крыму американский Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух. Он подчеркнул, что самолет такого типа предназначен для сбора данных и радиоэлектронной борьбы.
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В начале года и весной они совершали в среднем один полет в день над акваторией Чёрного моря. За период с 16 по 22 января зафиксированы только семь полетов у Крыма, а с 15 по 21 мая — лишь пять.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что удар украинских войск по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО. Риттер отметил, что во время ракетной атаки по Крыму американский Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух. Он подчеркнул, что самолет такого типа предназначен для сбора данных и радиоэлектронной борьбы.
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Артем Путинцев