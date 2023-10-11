Колыма не примет предателей и релокантов, покинувших Россию

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Колыма не будет принимать предателей и релокантов, от них нужно избавляться. Такое заявление сделал губернатор Магаданской области Сергей Носов в рамках встречи с учителями.
«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть», - заявил Носов.
По его словам, от этого нужно избавляться не только Колыме, но всем регионам России. Он подчеркнул, что в Магаданской области живут и работают прекрасные люди, которые являются патриотами своей страны.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предрекает незавидное будущее релокантам, занимавшимся дискредитацией РФ и ВС РФ в связи с СВО.
По его словам, те, кто радовался выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должны осознавать, что здесь их не только не ждут. Если они приедут сюда, то Магадан им обеспечен.
Читайте также:
В Госдуме предрекли скорое возвращение сбежавших звезд и миллиардеров на Родину
В подмосковном замке Пугачёвой и Галкина* закипела жизнь, и появились рабочие
Глюкоза в убежище, Галкин сдает кровь: что со звездами во время войны в Израиле
Элина Позднякова