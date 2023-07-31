Коллеги не поддержали стремление депутата Бутиной запретить Барби в России

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Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис выступила против идеи «единоросски» Марии Бутиной о запрете в России куклы Барби за пропаганду ЛГБТ-ценностей. Раскритиковал Бутину и ее коллега по партии, депутат Евгений Попов.
«Не надо запрещать людям помнить хоть что-то хорошее из детства. Президент ведь четко сказал, уже давно, почему, например, мы не будем запрещать ни грузинские, ни украинские названия улиц в Москве. Не будем запрещать, потому что мы — нормальные. В отличие от других, которые, все запрещая, обнажают свои страхи и слабости», — отметила член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.С критикой «запретительных» инициатив своих коллег также выступил и член фракции «Единая Россия», журналист и телеведущий Евгений Попов:
«Некоторые политики уверены, что запреты - их основная функция. Возможно, больше они ничего не умеют. Запретим самокаты, барби, английский язык и тогда заживём», — написал он в своём Telegram-канале.Напомним, что некоторое время назад депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ.
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