Колумбия и Чили отзывают своих послов в Израиле

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Президенты Колумбии и Чили 1 ноября сообщили, что отзывают своих послов в Израиле из-за действий официального Тель-Авива в секторе Газа, сообщает ТАСС.
Чили осудило действия Израиля в секторе Газа и вызвало для консультаций своего посла в этой стране. Как объяснил лидер страны Габриэль Борич, причиной стали «неприемлемые нарушения международного гуманитарного права» в палестинском анклаве, осуществляемые израильскими вооружёнными силами.
В свою очередь, глава Колумбии Густаво Петро заявил, что «если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться», имея в виду официальный Тель-Авив. Колумбийский посол в итоге также отозван для консультаций.
Это уже третья за последние несколько часов южноамериканская страна, так или иначе прерывающая дипломатические отношения с Израилем. Первой об их разрыве на фоне ситуации в секторе Газа сообщила Боливия устами замминистра иностранных дел страны Фредди Мамани.
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В свою очередь, глава Колумбии Густаво Петро заявил, что «если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться», имея в виду официальный Тель-Авив. Колумбийский посол в итоге также отозван для консультаций.
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Артем Путинцев