Команда Байдена может зарегистрироваться в TikTok

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Команда президента США Джо Байдена может зарегистрироваться в соцсети TikTok для привлечения избирателей на предстоящие выборы. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что предвыборный штаб по переизбранию действующего главы США рассматривает возможность привлечения большого количества молодёжи на предстоящие президентские выборы.
При этом, такая мера принимается на фоне сообщений об угрозе безопасности США со стороны соцсети TikTok.
Напомним, что выборы в США назначены на ноябрь следующего года.
Ранее сообщалось, что экс-главе США Дональду Трампу разрешили участвовать в следующих президентских выборах. Также отмечалось, что популярность бывшего президента США стремительно растёт среди населения.
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При этом, такая мера принимается на фоне сообщений об угрозе безопасности США со стороны соцсети TikTok.
Ранее сообщалось, что экс-главе США Дональду Трампу разрешили участвовать в следующих президентских выборах. Также отмечалось, что популярность бывшего президента США стремительно растёт среди населения.
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Анастасия Чинкова