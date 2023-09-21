Командира, который виновен в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей

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Отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев.
Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве Российской Федерации.
20 сентября Министерство обороны сообщило об обстреле автомобиля с российскими миротворцами на территории Нагорного Карабаха. Количество погибших не уточняется. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что 19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Требованием азербайджанских властей стал вывод из Карабаха армянских войск, и роспуск власти в городе Степанакерт.
Позже Минобороны Азербайджана заявило, что 20 сентября с 13.00 будут о приостановлены военные действия в Карабахе, предъявив список условий властям.
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20 сентября Министерство обороны сообщило об обстреле автомобиля с российскими миротворцами на территории Нагорного Карабаха. Количество погибших не уточняется. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что 19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Требованием азербайджанских властей стал вывод из Карабаха армянских войск, и роспуск власти в городе Степанакерт.
Позже Минобороны Азербайджана заявило, что 20 сентября с 13.00 будут о приостановлены военные действия в Карабахе, предъявив список условий властям.
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Алина Юрчак