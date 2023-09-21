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Командира, который виновен в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей

21 сентября 2023, 13:14
Фото: istock / Dmitry Belyaev

Фото: istock / Dmitry Belyaev

Отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев.
Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве Российской Федерации.

20 сентября Министерство обороны сообщило об обстреле автомобиля с российскими миротворцами на территории Нагорного Карабаха. Количество погибших не уточняется. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным.


Напомним, что 19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Требованием азербайджанских властей стал вывод из Карабаха армянских войск, и роспуск власти в городе Степанакерт.

Позже Минобороны Азербайджана заявило, что 20 сентября с 13.00 будут о приостановлены военные действия в Карабахе, предъявив список условий властям.

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#военные
#встреча
#минобороны
#рф
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Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе
21 сентября 2023, 13:51

Фото: istock / BrianAJackson

Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на надежный источник в одном из российских силовых ведомств.

«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — заявил собеседник агентства.
Также от обязанностей отстранили командира корпуса ВС Азербайджана. Причиной стали подчиненные, причастные к убийству российских военных.

Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел во время возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли, точное количество жертв не сообщается. 

Президент Азербайджана Ильхам Алие принес извинения и соболезнования в ходе разговора с главой России Владимиром Путиным. Он также добавил, что виновники трагедии понесут наказание за свои действия.

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#автомобиль
#президент
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#новости
#обстрел
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Политолог Курбанов предсказал Армении новых врагов в лице России и Турции
Политолог Курбанов: Россия, Турция и Иран объединятся против Армении
21 сентября 2023, 13:42

Фото: IStock/Wirestock

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принёс извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Также азербайджанский лидер подтвердил готовность взаимодействовать с российскими миротворцами по стабилизации обстановки.
Политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов рассказал, что Армения сегодня тоже должна найти общий язык со всеми странами, чтобы не настроить против себя Россию, Турцию и Иран. В беседе с «Радио 1» он отметил, что эти три страны встанут на сторону Азербайджана, если в конфликт вмешается НАТО.
«Это будет полная победа азербайджанской армии, будут хорошие отношения и с Россией, и с Турцией и Ираном, и эта победа будет надолго. Если Америка или Франция войдут в Армению – это будет крах для неё. Ведь так уже было с Грузией, когда Америка ушла и оставила страну в нехорошем состоянии. Армении грозит то же самое», — сказал Курбанов.
Политолог подчеркнул, что в случае вмешательства НАТО в конфликт, смена власти в Армении неизбежна.
«Смена власти неизбежна, если натовские войска прибудут в Армению. Там они будут воевать уже не только с Азербайджаном, подключатся Турция, Иран и Россия», — добавил он.
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#россия
#турция
#армения
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#иран
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Верховная рада Украины приняла поправки в закон о национальных меньшинствах
21 сентября 2023, 13:40

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Верховная рада Украины утвердила поправки в закон о национальных меньшинствах. Они были вынесены на рассмотрение парламента после критики со стороны Венецианской комиссии при Совете Европы.
Ранее эксперты комиссии после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

В августе депутаты Рады внесли на рассмотрение в парламент документ с дополнениями к закону о национальных меньшинствах. При этом в законопроекте сохранены все дискриминационные меры по отношению к русскому языку. Депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в своем телеграм-канале написала, что некоторые депутаты от других партий добавили в законопроект несколько поправок, вредных для украинского языка. Однако она не уточнила, какие именно это поправки.

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#законопроект
#меры
#поправки
#парламент
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Алиев извинился за гибель миротворцев РФ в Карабахе
21 сентября 2023, 13:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным извинился и выразил глубокие соболезнования из-за гибели в Нагорном Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

«По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», - уточнили в Кремле. 

Напомним, в российском Минобороны 20 сентября сообщили, что на территории Нагорного Карабаха под обстрелом оказался автомобиль. На нем передвигались миротворцы РФ. Точное число военнослужащих, которые скончались в результате трагедии, не раскрывается.

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#президент
#соболезнования
#армения
#минобороны
#служба
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Байден на встрече в ООН не пожал руку президенту Бразилии да Силве
21 сентября 2023, 13:05

Фото: istockphoto/Askolds

Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной ассамблее ООН дважды оскорбил Бразилию. Сначала он чуть не уронил бразильский флаг, а затем забыл пожать руку президенту страны Луле да Силве.
В ООН бразильский и американский президенты представляли свою совместную инициативу по улучшению прав трудящихся во всем мире. Как пишет британская газета Daily Mail, встреча началась «с трудом», так как Байден споткнулся о стоящий на сцене бразильский флаг и едва не уронил его. Затем глава Белого дома долго возился с гарнитурой для перевода речи бразильского коллеги, так что да Силве пришлось несколько раз переспрашивать, слышит ли его президент США.

После выступлений Байдена и да Силвы выступил с речью также генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо. В конце своего выступления Унгбо по очереди пожал руку американскому и бразильскому президенту. Байден вместо того, чтобы обменяться рукопожатием со своим бразильским коллегой, неуклюже поприветствовал публику и покинул сцену. Как пишет британское издание, Лула да Силва выглядел раздраженным и сделал разочарованный жест рукой.

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В Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента
Из-за обстрела в Карабахе погиб замкомандующего миротворцами РФ Ковган
21 сентября 2023, 12:38

Фото: iStock/SergeyPankratov

В результате обстрела в Нагорном Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента в регионе Иван Ковган. Он занимал также пост заместителя командующего подводными силами Северного флота России. Об этом сообщили на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

«Вчера, в Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента», - уточняется на сайте. 

Также отмечается, что погибший жил проживал в городе Гаджиево. В командировку он отправился еще 11 мая.

Напомним, в российском Минобороны 20 сентября сообщили, что на территории Нагорного Карабаха под обстрелом оказался автомобиль. На нем передвигались миротворцы РФ. Точное число военнослужащих, которые скончались в результате трагедии, не раскрывается. 

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#автомобиль
#погибший
#минобороны
#рф
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Казахстан оказался в западне из-за антироссийской политики
В Казахстане зреет кризис из-за дефицита воды и энергии
21 сентября 2023, 12:37

Фото: iStock/freedarst

Казахстан оказался в тяжелом положении из-за отказа России и Запада помогать в решении проблем с дефицитом воды и энергии. Об этом сообщает «Царьград».
Страна всегда сталкивалась с дефицитом пресной воды. Ранее Казахстану помогала соседняя Киргизия, поставляя воду из Кировского водохранилища. Однако из-за внутренне- и внешнеполитических проблем в Киргизии, поставки прекратились. 

Затем Казахстан обратился к России, но получил отказ, поскольку переброска воды может нанести вред природе, а также негативно сказаться на экономике.

Такая же ситуация складывается и в недостатком энергии в стране.

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом» заявил, что США настраивают Казахстан против России. По мнению эксперта, это делается для того, чтобы подготовить против РФ новый фронт, поскольку с Украиной уже всё решено.

Подтверждает это явная антироссийская политика Казахстана. Так, государство присоединилось к санкциям Запада, хотя оно не является частью Евросоюза. Кроме того, в городах начали работать так называемые языковые патрули, которые отслеживают русскоязычных людей. 

В заключение беседы Михайлов призвал Россию как можно быстрее реализовать все цели СВО, чтобы показать странам СНГ все негативные последствия сотрудничества с США.

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#казахстан
#кризис
#россия
#сша
#вода
#энергетика
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«Всё очень плохо»: Экс-депутат Рады Царев заявил о скором провале Зеленского
Экс-депутат Рады Царев раскрыл удручающее будущее Зеленского
21 сентября 2023, 12:17

Фото: IStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что для окончания боевых действий нужно вывести российские войска с Украины и вернуть стране контроль над границей и исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе. Украинский лидер также призвал Трампа раскрыть свои планы по возврату мира на Украине.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Зеленский не до конца понимает своих полномочий. В беседе с «Радио 1» политик отметил, что такие заявления «не доведут до добра» украинского лидера.
«У Зеленского всё очень плохо, сейчас он пытается играть плохими картами, ему надо блефовать. И дальше всё будет только хуже. Мы помним, как в день его приезда The New York Times сделала расследование, в котором говорится об ударе по Константиновке. В статье говорится, что ударили именно украинские власти. И не просто так публикация этого расследования совпала с приездом Блинкена. Потом мы помним скандал с Дудой, когда Зеленский не захотел с ним встречаться. Я думаю, что и дальше визиты Зеленского будут сопровождать какие-то неудачи. США важно обосновать снижение финансирования и поставок оружия, сделать виновным Зеленского», — сказал Царев.
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#зеленский
#украина
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Экс-депутат Рады Царев: Зеленский фактически объявил войну России
Экс-депутат Рады Царев: два условия Зеленского сводятся к войне
21 сентября 2023, 12:06

Фото: IStock/kremlin

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух требований. По его словам, Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полностью вернуть Киеву контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев отметил, что фактически украинский лидер потребовал капитуляции России и тем самым перечеркнул все возможности для переговоров. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что слова Зеленского практически означают объявление войны.
«Фактически он потребовал капитуляции России, о чем сейчас речи быть не может. Таким образом он перечеркнул возможности для переговоров. В своем выступлении он мог бы подвязать не два пункта, а один — просто выйти и сказать, что переговоров не будет, будет война. Возможно, для этого он и сократило свой план, потому что изначально пунктов было гораздо больше, но все они сводились к капитуляции. А он оставил два, чтобы не путать тех, кто будет его слушать», — сказал Царев.
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#война
#украина
#россия
#спецоперация
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