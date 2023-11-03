Командующего в зоне СВО «Штормом Z» выходца из ОПГ заметили в Госдуме

Фото: iStock/Oleg Elkov
Выходца из объединенной преступной группировки (ОПГ) в Волгограде, авторитета Алиетдина Махмудова, который командует отрядом «Шторм Z» в зоне проведения спецоперации, заметили в Госдуме. Об этом сообщает V1.ru.
Отмечается, что Махмудов сфотографировался с депутатом Госдумы от ЛДПР Андреем Луговым. На снимке видно, что в руках Луговой держит папку для документов, а Махмудов — предмет, который похож на паспорт.
Сообщается, что депутат отказался комментировать данную ситуацию. Источники, близкие к командиру «Шторма Z» рассказали, что недавно Махмудов был в отпуске.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группа пехоты ВСУ на бронетехнике пыталась на скорости прорваться к позициям российских войск в районе Вербового на запорожском фронте, но была остановлена и уничтожена.
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Сообщается, что депутат отказался комментировать данную ситуацию. Источники, близкие к командиру «Шторма Z» рассказали, что недавно Махмудов был в отпуске.
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Екатерина Коршунова