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Комиссия Конгресса США: Китай решил не отдаляться от России

15 ноября 2023, 09:30
Фото: iStock/Zerbor

Фото: iStock/Zerbor

Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности в докладе, который предоставили в Конгресс США, заявила о решении КНР не отдаляться от РФ, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии.
В докладе специалисты отметили, что дружественные отношения Китая с Россией уже привели КНР к определенным проблемам с партнерами, в первую очередь европейскими, однако, Пекин принял стратегическое решение сохранять отношения с Москвой.

«Критика Китая приписываемых Западу двойных стандартов и лицемерия в его подходе к украинскому кризису была более благосклонно воспринята в некоторых частях так называемого Глобального Юга», - отметили аналитики в докладе.


К тому же, по мнению авторов доклада, своими отношениями с Россией Китай демонстрирует Соединенным Штатам непосредственное стратегическое единство, направленное конкретно против них.

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#сша
#конгресс сша
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Байден одобрит проект о финансировании без помощи Израилю и Украине
15 ноября 2023, 09:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский лидер Джозеф Байден планирует утвердить проект государственного финансирования без пунктов о помощи Израилю и Украине, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом», - сообщил собеседник СМИ. 

Ранее палата представителей США утвердила законопроект о временном финансировании правительства, который не включал в себя помощи Украине и Израилю. Теперь документ должен одобрить сенат, затем его сможет подписать американский президент. 

Напомним, издание The Washington Post выяснило, что украинский конфликт престал представлять прежний интерес для американского Конгресса.

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#законопроект
#финансирование
#джозеф украина
#израиль
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Ученый Филипп: В случае удара по ядерным шахтам погибнет 9/10 населения страны
15 ноября 2023, 08:58

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Атака американских шахт с ядерным оружием может привести к гибели примерно 300 миллионов человек. В стране под угрозой окажется 90% населения.
Об этом написал ученый из Принстонского университета Себастьян Филипп в своей статье для журнала Scientific American. Согласно построенным им моделям, целенаправленный ядерный удар по шахтам, которые расположены в Вайоминге, Колорадо, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожил все живое в сопредельных районах.

Ученый указал, что, кроме мощных ударных волн и светового излучения, опасность также представляет радиоактивная пыль, которая из-за переменчивости направлений ветра может распространиться на огромные расстояния. Под ударом окажутся также густонаселенные районы Канады и северная часть Мексики. Риску смертельных радиоактивных осадков подвергнутся 300 миллионов человек, предупреждает Филипп.

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#учёный
#человек
#опасность
#удар
#сша
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УВКПЧ: Эксперт ООН Ашвини шокирована проявлениями системного расизма в США
15 ноября 2023, 08:33

Фото: istockphoto/Devonyu

Эксперт Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Ашвини К. П. осуществила рабочую поездку в США. В специальном докладе по итогам 15-дневного визита она заявила, что была по-настоящему потрясена и шокирована различными проявлениями системного расизма в этой стране.
Об этом говорится в заявлении УВКПЧ, опубликованном на сайте ООН. В документе указано, что во всех штатах, где побывала эксперт, проявления расизма были многогранными, и создавалось впечатление, что они усиливаются. Целые группы людей словно намеренно маргинализированы по расовому признаку. Их представители рассказывали Ашвини К. П. о многих проявлениях системного расизма по отношению к ним, таких, например, как лишение избирательных прав и права на жильё.

Эксперт отметила, что, вопреки декларируемым успехам, США в настоящее время находятся на критической стадии борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Люди подвергаются унижениям и ущемлению в правах систематически и институционально.

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#сша
#эксперт
#права
#люди
#оон
#жильё
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Французского президента Макрона призвали к более взвешенной позиции по Израилю
15 ноября 2023, 07:10

Фото: kremlin.ru

Французские дипломаты из стран Ближнего Востока и Африки призвали президента Эммануэля Макрона к более взвешенной позиции по Израилю, об этом стало известно Le Figaro.
По информации СМИ, ноты французских дипломатов к Макрону были направлены в министерство иностранных дел и Елисейский дворец. В МИД отметили, что подобный шаг является беспрецедентным. 

Дипломаты напомнили президенту, что его нынешняя позиция по палестино-израильскому конфликту противоречит общепринятому подходу страны, который всегда был направлен на нейтралитет и поиски дипломатического выхода из конфликта. 

Макрону также тонко намекнули, что в сегодняшней ситуации Франция утрачивает доверие Ближнего Востока из-за позиции президента. 

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#франция
#мид
#страны
#дипломат
#израиль
#палестина
#президент
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Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
МО: ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
15 ноября 2023, 06:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Ивановские десантники провели успешную операцию, уничтожив несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР, сообщили представители Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.
По информации, полученной разведкой через беспилотник, были выявлены замаскированные позиции противника, после чего точные координаты передали зенитчикам.

Они оперативно вышли на огневой рубеж, приступив к уничтожению целей. Используя зенитные орудия ЗПУ-4 и С-60, военнослужащие атаковали и успешно уничтожили опорные пункты ВСУ с использованием беглого огня.

В ходе работы в этом направлении ивановские десантники-зенитчики уже поразили множество позиций противника и уничтожили значительное количество легкобронированной техники. Для повышения маневренности зенитные орудия устанавливают на базу «Уралов» и активно выполняют боевые задачи, выезжая на боевую работу несколько раз в сутки.

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#беспилотник
#всу
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Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году
Бизнес-совет: первый УАЗ производства Ганы может появиться в начале 2024 года
15 ноября 2023, 05:59

Фото: iStock/Michele Ursi

Первые грузовики УАЗ, произведенные в Гане, могут выйти с конвейера в столице страны в первом квартале 2024 года, заявил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг в беседе с РИА Новости.
По его словам, ожидается, что производство УАЗов начнется в Аккре. В настоящее время стороны активно подписывают соответствующие протоколы, а инженеры уже посетили Россию для встречи с представителями УАЗа и договорились обо всех деталях. Ганская сторона готовит помещения и оборудование для старта производства.

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#производство
#вооружение
#оборудование
#акции
#доброе дело
#сво
#запад
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В США назвали самое глупое решение Байдена по Украине
Дуглас Макгрегор: Глупость Байдена приведет к уничтожению украинской нации
15 ноября 2023, 05:14

Фото: РИА Новости

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что самым необдуманным решением президента США Джо Байдена стало развязывание украинского конфликта. Об этом он написал в соцсети X.
«Самым глупым решением администрации Байдена и конгресса стала Украина. Эта война проиграна, украинская нация уничтожается», — выразил своё мнение Макгрегор.

Он добавил, что Киев, по его подсчётам, лишился в ходе конфликта тысяч солдат ВСУ.

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#война
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#всу
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В США заявили об отчаянии Зеленского из-за военной катастрофы
Экономист Сакс: Зеленский в отчаянии из-за вызванной США военной катастрофы
15 ноября 2023, 04:55

Экономист из США и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс высказал мнение, что бездумная политика Соединенных Штатов привела к военной катастрофе на Украине.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он подчеркнул, что страна уже столкнулась с военной катастрофой, отмечая, что Вооруженные силы Украины направляют пехоту в атаки без поддержки бронетехники и авиации.

Сакс подчеркнул, что на данный момент Украина сталкивается с критической ситуацией, что вызывает отчаяние у президента Владимира Зеленского. Профессор добавил, что Россия имеет превосходство в воздухе, ракетах и на земле, в то время как у США нет четкого подхода к завершению конфликта.

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#сша
#россия
#украина
#youtube
#интервью
#нато
#зеленский
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Палата представителей США одобрила проект бюджета без средств Израилю и Украине
15 ноября 2023, 04:36

Фото: iStock/dkfielding

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о двухэтапном финансировании правительства, однако в нём не предусматривается дополнительная помощь Израилю и Украине. Об этом сообщает CNN.
«За» законопроект проголосовали 336 конгрессменов, 209 из которых — демократы. «Против» проголосовали 95 человек — 93 республиканца и два демократа.

Документ должен быть одобрен сенатом до пятницы, 17 ноября.

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