Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в закон о выборах президента РФ

Фото: iStock/Oleg Elkov
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламентской палате во втором чтении принять законопроект о положениях закона о выборах президента РФ.
На рассмотрение палаты документ, уточняющий закон о выборах президента, был внесён в октябре. С предложением выступили председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенников и Андрей Клишас.
Отмечается, что 17 октября законопроект был принят в первом чтении. Второе ожидается 24 октября.
Напомним, что согласно избирательному законодательству, выборы главы государства состоятся в марте 2024 года. Точная дата проведения голосования будет озвучена Совфедом в декабре этого года.
Читайте также:
Госдума в I чтении одобрила проект, уточняющий закон о выборах президента
В Госдуму внесли новые поправки в закон о выборах президента
Запад не упустит шанса дискредитировать выборы в России, заявили в МИД РФ
Отмечается, что 17 октября законопроект был принят в первом чтении. Второе ожидается 24 октября.
Читайте также:
Госдума в I чтении одобрила проект, уточняющий закон о выборах президента
В Госдуму внесли новые поправки в закон о выборах президента
Запад не упустит шанса дискредитировать выборы в России, заявили в МИД РФ
Анастасия Чинкова