Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.
Правительство внесло предложение в Госдуму в сентябре. Изменения предлагается внести в закон о МРОТ.
Уточняется, что в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Предлагается увеличить сумму на 18,5%, что позволит повысить зарплаты порядка 4,8 млн россиян.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральному собранию обеспечить повышение МРОТ на 10% с 1 января следующего года.
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Уточняется, что в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Предлагается увеличить сумму на 18,5%, что позволит повысить зарплаты порядка 4,8 млн россиян.
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Анастасия Чинкова