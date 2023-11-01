Комитет ООН по правам ребенка осудил Израиль за убийство 3,5 тысяч детей в Газе

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Комитет ООН по правам ребенка осудил Израиль за убийство 3,5 тысяч детей в секторе Газа с начала эскалации конфликта, об этом говорится в сообщении, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«Комитет по правам ребенка решительно осуждает эскалацию нападений Израиля на гражданские объекты в секторе Газа, в результате которых с 7 октября 2023 года погибло более 3,5 тысячи детей», - прокомментировали ситуацию представители комитета.
В ООН также отметили, что за месяц эскалации палестино-израильского конфликта было собрано множество свидетельств о нарушении международных прав детей, таких как: нанесение увечий, насильственные перемещения, лишение пищи и воды.
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Евгения Парфентьева