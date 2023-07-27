Комитет Совета Федерации поддержал закон об изменении правил призыва

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Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о внесении изменений правил призыва, в частности, о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом сообщил член комитета Константин Басюк.
Константин Басюк также добавил, что комитет поддержал закон о запрете выезда из страны призывникам, после того, как они получат повестки. Предполагается, что этот закон будет рассмотрен на заседании Совета Федерации в пятницу, 28 июля.
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