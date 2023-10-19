«Коммерсант»: депутаты хотят привлечь подростков к опасному и вредному труду

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В России рассматривается законопроект, который предлагает разрешить подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при условии обеспечения им безопасных условий труда. Этот законопроект был представлен на рассмотрение в совет законодателей Федерального собрания Российской Федерации, пишет «Коммерсант».
Эти изменения также получили поддержку в других регионах. Глава комитета Государственной Думы России по труду Ярослав Нилов отметил важность предоставления доступа подросткам к таким видам работы только при наличии наставника, соответствующего образования и при соблюдении всех условий безопасности труда.
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