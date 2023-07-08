Коммунальщики предложили лишать свободы авторов граффити

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Компания «Российские коммунальные системы» выступила с предложением ужесточить наказание для авторов граффити. Об этом сообщает Российская газета.
В настоящее время за испорченные рисунками объекты инфраструктуры расплачиваются на сами «художники», а собственники этих объектов. Они должны самостоятельно вернуть испорченному зданию подобающий вид, а в некоторых случаях и оплатить штраф. При этом, вандалы могут отделаться лишь штрафом и то, в том случае, если их поймают.
Между тем в компании уточняют, что покраска одного объекта выйдет владельцу в круглую сумму – около 20 тысяч рублей.
Примечательно, что некоторые российские регионы уже ввели необходимые меры, согласно которым «живопись на стенах» приравнивается к вандализму и на «художника» заводится уголовное дело. Однако это не так распространено.
Коммунальщики предлагают чётко прописать в Уголовном кодексе определения понятий «граффити», «незаконные надписи» и т.д., и обозначить карательные меры.
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Между тем в компании уточняют, что покраска одного объекта выйдет владельцу в круглую сумму – около 20 тысяч рублей.
«Но сколько бы средств ни тратили предприятия на наведение порядка, никто не застрахован от очередного штрафа. Иногда, пока красишь одну стену станции, на другой уже появляются рисунки. Недавно на только что покрашенном объекте появилась издевательская надпись «Белите снова», – пожаловались «Российские коммунальные системы».
Примечательно, что некоторые российские регионы уже ввели необходимые меры, согласно которым «живопись на стенах» приравнивается к вандализму и на «художника» заводится уголовное дело. Однако это не так распространено.
Коммунальщики предлагают чётко прописать в Уголовном кодексе определения понятий «граффити», «незаконные надписи» и т.д., и обозначить карательные меры.
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Анастасия Чинкова