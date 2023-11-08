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Компания Carlsberg угрожает России международным судом из-за «Балтики»

08 ноября 2023, 11:11
Фото: istockphoto/industryview

Фото: istockphoto/industryview

Конфликт менеджмента фирмы Carlsberg и российских госчиновников, разгоревшийся из-за отечественного актива датского пивоваренного концерна — «Балтики», давно вышел за пределы публичного пространства. Стороны ведут активную переписку и руководство компании угрожает России юридическими последствиями.
Концерн Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявил о своем желании уйти из РФ в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. В этом году менеджмент компании заявил о продаже бизнеса в России, не назвав, впрочем, ни будущего владельца, ни параметров сделки.

Однако 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% «Балтики» перешли под управление Росимущества, и сделка сорвалась. Carlsberg назвал действия России «незаконной экспроприацией» и предложил урегулировать спор в течение трех месяцев, которые отсчитываются от даты письма (13 октября).


Минфин РФ отметил, что «Балтика» не находится в собственности государства, а Росимущество назначено лишь временным управляющим. Минфин также распространил общий комментарий, в котором указано, что внешнее управление в отношении некоторых компаний из недружественных стран вводится в качестве ответной меры на антироссийские санкции Запада.

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Делегация КНР прибыла в Москву для переговоров военных ведомств двух стран
08 ноября 2023, 11:38

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Военная делегация Китайской Народной Республики прибыла в Москву. Здесь состоятся переговоры представителей оборонных ведомств двух государств.
Приветствуя китайского коллегу, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что взаимоотношения России и Китая являют собой образец стратегического партнерства, которое основывается на доверии и взаимном уважении, передает телеграм-канал Readovka. Во время переговоров стороны намерены обсудить наращивание и совершенствование двустороннего сотрудничества в военной сфере.

Перед началом официальной части переговоров состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации, в которой приняли участие рота Почетного караула и военный оркестр. Церемония проходила в здании Национального центра управления обороной Российской Федерации.

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Ближний Восток: что с пленными россиянами и почему США скрывают данные об оружии Израиля
08 ноября 2023, 11:30

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Израиль заявил о намерении оставить военнослужащих на территории сектора Газа после завершения наземной операции и предупредил ливанскую группировку о невмешательстве в конфликт. Редакция «Радио 1» расскажет, что намерен предпринять Тель-Авив, почему израильская армия готовится к удару по детской больнице, и когда эвакуируют пленных россиян.

США скрывают данные об оружии для Израиля


США намерено скрывают данные о поставленном Израилю вооружении, пишет издание Intercept, ссылаясь на данные опрошенных специалистов. По словам собеседников агентства, количество и вид оружия, которое направляется Израилю, Вашингтон скрывает намерено, чтобы поставки военной помощи не были связаны с жертвами, в том числе среди мирного населения.  


Издание также приводит слова генерала Морской пехоты США в отставке, который заявил, что вид вооружения, поставляемый Тель-Авиву находится в тайне, так как американская администрация не желает огласки того, что именно применяет при ведении боевых действий израильская армия.

Израильская армия останется в секторе Газа после операции


Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что после завершения наземной операции в секторе Газа, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) останется на территории анклава. По словам чиновника, это будет сделано для того, чтобы не допустить возобновления военной активности ХАМАС.

Reuters: В Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины
Reuters: В Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины

Регев добавил, что у Израиля нет цели оккупировать территорию сектора Газа и взять контроль над регионом.

Израиль сообщил о намерении разбомбить детскую больницу


Израиль заявил о намерении нанести удар по детской больнице «Ар-Рантиси», сообщает телеканал Al Jazeera. Детское медицинское учреждение находится в секторе Газа. ЦАХАЛ обратился к администрации госпиталя и попросил освободить здание от пострадавших и медицинского персонала.

Вступление «Хезболлы» в войну станет «роковой ошибкой»


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в том случае, если ливанское движение «Хезболла» вступит в палестино-израильский конфликт, это станет «роковой ошибкой». Он подчеркнул, что Тель-Авив будет реагировать на любые атаки со стороны Ливана решительно, и не допустит безнаказанного нанесения ударов по территориям еврейского государства.

Россиян могут эвакуировать из Газы в ближайшие дни


Российские граждане могут быть эвакуированы из сектора Газа в ближайшие дни. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на собственный дипломатический источник. По информации агентства, российская сторона выразила надежду на то, что Тель-Авив не будет препятствовать выезду россиян с опасной территории анклава.

Газа должна остаться палестинской, заявили в США
Газа должна остаться палестинской, заявили в США

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда на израильские территории вторглись боевики палестинской группировки ХАМАС. В ответ на атаки со стороны членов формирования, ЦАХАЛ объявил о начале проведения военной операции на территории сектора Газа.

По данным посольства РФ в Израиле, на территории сектора Газа удерживают порядка шести россиян. Общее число жертв среди мирного населения превышает 11 тысяч человек. 
 
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#рф
#палестина
#война
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Политолог Баширов назвал цель заседания СБ ООН после обстрела Донецка
08 ноября 2023, 11:19

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Россия, созывая срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ВСУ Донецка, пытается добиться информационного результата. Об этом в интервью «Радио 1» заявил политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Напомним, Россия направила запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка.

«Это единственная организация, пусть и не очень дееспособная, где можно фиксировать и отстаивать свою позицию по значимым мировым вопросам. Редко, когда удается достичь консенсуса, однако информация остается в документах», - объяснил Баширов.

По его словам, возможно, данная организация может стать более эффективной. При этом он уточнил, что в настоящее время не существует другого механизма донести информацию до мировой общественности.

«В первую очередь решается информационная задача, не юридическая или дипломатическая. Сейчас огромное внимание привлечено к гуманитарным проблемам, которые происходят в секторе Газа. При этом трагедия Донецка является не менее страшной и не менее важной для России», - добавил политолог. 

Он подчеркнул, что никаких юридических механизмов на сегодняшний день не существует, так как их разрушили американцы. Международного права нет, есть искусственные суды, как, например, МУС, который является частной организацией, созданной в Гааге. Таким образом, российские дипломаты достигают в первую очередь информационного результата, заключил Баширов.

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#россия
#трагедия
#политолог
#информация
#оон
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В Польше назвали условие вступления Украины в Евросоюз
МИД Польши: Киеву не стоит мечтать о Евросоюзе без эксгумации останков поляков
08 ноября 2023, 11:17

Фото: istock / alexis84

Киев может не рассчитывать на вступление в Евросоюз без эксгумации останков поляков с мест массовых захоронений. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

Яблонский утверждает, что двум сторонам будет сложно работать совместно, если между государствами останутся неразрешенные противоречия.

«Без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», — пояснил замглавы польского МИД.
Напомним, в октябре в Тернопольской области Украины обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни. Тела жертв украинских националистов захоронили в 1945 году. Властям Украины уже направили запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.

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#радио
#мид
#евросоюз
#киев
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Путин: Отдельные страны стараются умышленно расшатать легитимную власть в СНГ
08 ноября 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин полагает, что некоторые страны умышленно пытаются расшатать легитимную и законно избранную власть в государствах СНГ и обстановку в содружестве в целом. Он уверен, что подобные действия требуют скоординированной коллективной реакции.
Российский лидер также отметил, что действия недружественных стран, кроме выпадов в сторону власти в государствах СНГ, часто направлены на разрушение общественной стабильности и традиционных ценностей. Также они стремятся подорвать сложившиеся торговые, кооперационные и культурные связи, добавил Путин в своем видеообращении к участникам встречи секретарей Совбезов стран СНГ. Такие действия требуют не только ответной реакции, но и подчас превентивных мер, подчеркнул он.

По словам президента России, такие общие угрозы, как терроризм, организованная преступность, международная наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в области экономической, информационной, технологической и биологической безопасности, актуальны для всех стран СНГ.

Владимир Путин также выразил уверенность, что успешное сотрудничество по линии секретарей Советов безопасности государств СНГ поможет выработать методы и подходы для решения общих задач и поможет укрепить стабильность и безопасность участников содружества.

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#владимир путин
#безопасность
#сотрудничество
#лидер
#экстремизм
#преступность
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В ФРГ раскрыли, зачем на самом деле сохраняется перспектива вступления Украины в ЕС
JW: перспектива вступления Украины в ЕС станет для страны утешением
08 ноября 2023, 10:06

Фото: iStock/makaule

Перспектива вступления Украины в Евросоюз станет утешением для страны, который придётся смириться с территориальными потерями. Об этом сообщает издание Junge Welt.
Отмечается, что ускорение проведения переговоров о присоединении Украины к ЕС, а также скептицизм, касаемо победы страны в конфликте, который особенно выражается в США и Великобритании – дополняют друг друга. 

Всё это, по мнению автора статьи, говорит о том, что Украине придётся принять потерю территорий, а присоединение к ЕС станет для страны неким утешением. 

При этом США планируют переложить всю ответственность за восстановление и интеграцию Украины на Европу. Таким образом, ЕС будет ослабевать и перестанет быть конкурентом США. 

Также в статье отмечается, что Украина «сожрёт все деньги» европейских стран. Многие государства уже недовольны влиянием страны на их экономику. 

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#украина
#евросоюз
#конфликт
#спецоперация
#россия
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Армия Израиля ликвидировала ведущего разработчика вооружения ХАМАС
ЦАХАЛ: армия ликвидировала одного из ведущих разработчиков оружия ХАМАС
08 ноября 2023, 09:54

Фото: iStock/Racide

Израильская армия ликвидировала одного из главных разработчиков вооружения палестинского движения ХАМАС. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале.
Уточняется, что удар был нанесён с помощью истребителя ВВС Израиля. В результате этого был ликвидирован Мохседа Абу Зина, который был одним из ведущих разработчиков палестинского оружия, которое используется ХАМАС. Также он являлся специалистом по разработке стратегического вооружения и ракет.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галант раскрыл, где находится лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар. Читайте подробнее в материале «Радио 1». 

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#израиль
#палестина
#хамас
#вооружение
#разработка
#конфликт
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Путин заявил, что многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ
Путин: СНГ необходима большая превентивная работа по обеспечению безопасности
08 ноября 2023, 09:00

Фото: Сайт Кремля

Странам СНГ нужна серьезная превентивная работа по обеспечению безопасности Содружества, нужно максимально задействовать прогнозный и информационно-аналитический потенциал их советов безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам ХI встречи секретарей совбезов стран СНГ, которая открылась в среду в Москве.

«Мы видим, что международная обстановка остаётся крайне сложной, напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. В частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», — заявил глава России.
Российский лидер обратил внимание, что действия некоторых государств направлены на расшатывание власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение тесных торговых, культурных и кооперационных связей в странах Содружества.

Путин заявил, что преступность, терроризм, наркоторговля, экстремизм и другие проблемы в сфере безопасности сохраняется для всего мира. Российский президент подытожил, что важно использовать потенциал совбезов для подробного изучения ситуации на пространстве СНГ и в целом в мире. 

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Kyodo: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско
08 ноября 2023, 08:55

Фото: istockphoto/fikretow

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двустороннюю встречу. Переговоры состоятся 15 ноября в Сан-Франциско.
По сообщению информационного агентства Kyodo представители США и Китая в настоящее время завершают последние приготовления к встрече, которая пройдет на полях саммита лидеров стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Впрочем, в публикации уточняется, что Китай пока еще официально не подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите.

В конце октября во время контактов представителей администрации Вашингтона с министром иностранных дел КНР Ван И была выражена обоюдная готовность подготовить встречу лидеров двух стран во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не станут менять свою политику в отношении Китая из-за предстоящих переговоров.

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AP: США и КНР готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
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