«Кому доверяю, того и назначаю»: дочь Кадырова станет вице-премьером Чечни

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери Айшат Кадыровой на пост зампреда правительства Чечни. Редакция «Радио 1» расскажет, кто выступил с предложением назначить Айшат на должность, и какие родственники главы республики находятся у власти.
Дочь Кадырова назначили на новую должность
Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев выступил с предложением назначить на должность зампреда республики Айшат Кадырову, занимающую в настоящее время пост главы министерства культуры Чечни.Рамзан Кадыров прокомментировал инициативу Хучиева и заявил, что поддерживает соответствующее предложение.
О грядущем назначении на должность зампреда правительства Чечни Айшат Кадыровой также высказался председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, дочь главы республики внесла значительный вклад в развитие культуры региона и выразил уверенность в том, что она оправдает доверие и возложенные надежды.
Айшат Кадырова: назначение
Айшат Кадырова является старшей дочерью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Она родилась 31 декабря 1998 года. Айшат окончила экономический факультет Чеченского государственного университета, c 2016 года возглавляет модный дом Firdaws.
В 2020 году Айшат Кадырова была назначена заместителем министра культуры республики, затем заняла пост главы министерства. Назначена на должность Кадырова была своим отцом Рамзаном Кадыровым. Он заверил, что уволит дочь в любое время, если она не справится с поставленными задачами.
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Первой наградой Айшат была удостоена в 2021 году. Oна получила медаль «За защиту прав человека», следом ей было присвоено звание «Заслуженного работника культуры».
Айшат Кадырова неоднократно совершала визиты в зону проведения спецоперации на Украине. Рамзан Кадыров прежде поделился в своем телеграмм-канале видеозаписью, на которой его дочь общается с российскими военнослужащими и выражает им слова благодарности и поддержки, находясь в зоне проведения CВO.
В 2023 году дочь главы Чечни была награждена медалью ордена «За заслуги перед Oтечеством» второй степени. Президент России Владимир Путин вручил ей награду лично.
Родственники Кадырова во власти
Cупруг Айшат Кадыровой Висхан Мацуев назначен главой Чечни на должность министра сельского хозяйства. Советником Рамзана Кадырова по силовому блоку является его племянник Хамзат Кадыров. Вторая дочь главы Чечни Хадижат была назначена начальником департамента дошкольного образования Грозного. Заместителем руководителя секретариата главы Чечни в 2022 году стала еще одна дочь Кадырова Хутмат.
Вoкруг назначений главой Чеченской Республики на высокие посты своих родственников ходит множество различных мнений. Рамзан Кадыров прежде прокомментировал слухи и заявил, что назначает на государственные посты тех, кому доверяет. Глава республики также подчеркнул, что требования к родственникам у него достаточно высоки, и им приходится постоянно доказывать, что они работают не благодаря ему, а вопреки.
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