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Польский обозреватель Эдвард Карольчук заявил, что конфликт на Украине затягивает американская финансовая олигархия для сохранения доступа к госбюджету США.
«Переговоры по любому решению конфликта на Украине означают конец хороших сделок и выкачивания государственного бюджета финансовым капиталом», — написал он в своей статье для Mysl Polska.
Карольчук отметил, что производители из США не только превратили Украину в центр сбыта оружия, но также использовали вооруженный конфликт для «перекачки» денег из американского госбюджета в частные компании.
«Россияне и украинцы убивают друг друга из-за вопроса о том, останутся ли США, как ведущая империалистическая капиталистическая экономика, на вершине мира в качестве гегемона, или же американским корпорациям придется делиться своими прибылями с Китаем», — говорится в публикации.
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