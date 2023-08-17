Конференция в Джидде должна была привести к капитуляции России

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Конференция в городе Джидда королевства Саудовская Аравия планировалась США как подготовка к капитуляции России, заявил американский журналист Сеймур Херш в статье для Substack.
«Джидда была детищем Салливана (советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана). Он планировал, что это будет байденовский эквивалент Версальского мирного договора. Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага», - прокомментировал ситуацию Херш со ссылкой на мнения представителей американской разведки.
По информации журналиста, Салливан даже планировал «Нюрнбергский процесс» в Международном уголовном суде, где он сам выступил бы в качестве представителя от США. В соответствии с американским планом, Россия должна была с позором капитулировать после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины.
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