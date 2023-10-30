«Конфетно-букетный период закончился»: В Киеве заявили о сложностях в отношениях с Западом

Фото: istock / Oleksii Liskonih
Украина перестала быть темой «номер один» для стран Запада в связи с эскалацией палестино-израильский конфликта. В команде украинского президента признают этот факт.
«Конфетно-букетный период в отношениях закончился. Теперь мы должны внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь», — рассказал изданию «Украинская правда» источник, близкий к украинскому лидеру.Кроме того, рекомендаций США и государств Евросоюза накопилось достаточно много, а список всех необходимых Киеву реформ растянулся на 5 страниц листа А4.
Читайте также:
Шойгу: Силы НАТО планируют расширяться в Азии
Алина Юрчак