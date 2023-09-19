Конфликт на Украине может продлиться еще 6-7 лет

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Страны G7 предполагают, что конфликт на Украине может затянуться еще на шесть-семь лет. Такие данные приводит агентство Блумберг, ссылаясь на высокопоставленного чиновника одной из стран блока.
«США и их союзники в "группе семи" теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование, конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», - говорится в сообщении.
Таким образом, в странах G7 чувствуют необходимость планировать дальнейшую поддержку для Киева на долгосрочные период.
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