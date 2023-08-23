Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози

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Поддерживая продолжение конфликта в Украине, Европа рискует слишком многим, и следует начать диалог для поиска решения, заявил экс-президент Франции Николя Саркози на телеканале TF1.
«Для решения этой проблемы необходим диалог. Обсуждение вопроса о членстве Украины в НАТО только усложнит ситуацию. Мы должны сесть за стол переговоров, предоставить Украине гарантии безопасности и обсудить возможные пути выхода из конфликта, не прибегая к разрушению Украины или России», — отметил он.Саркози подчеркнул, что наилучший способ поддержать Украину — это не жертвовать ее военными и активно использовать дипломатические механизмы.
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