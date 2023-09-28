Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета

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Член Палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин объявила, что Палата готовится проголосовать по вопросу исключения финансирования Украины на оборону из бюджета Соединенных Штатов. Эту информацию она опубликовала в социальной сети X.
Грин также уточнила, что следующим этапом будет представление ее поправки, направленной на исключение финансовой поддержки Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции, чтобы избавиться от «открытых чеков» для Украины.
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