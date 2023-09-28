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Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета

Грин: конгресс США проголосует за исключение Украины из бюджета на оборону
28 сентября 2023, 23:52
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Член Палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин объявила, что Палата готовится проголосовать по вопросу исключения финансирования Украины на оборону из бюджета Соединенных Штатов. Эту информацию она опубликовала в социальной сети X.

В своем сообщении Грин подчеркнула, что после недельных обсуждений запросов о исключении финансовой поддержки Украины в области обороны из американского бюджета, Палата представителей готовится к голосованию по этому вопросу. Она описала это событие как «победу» для Соединенных Штатов.

Грин также уточнила, что следующим этапом будет представление ее поправки, направленной на исключение финансовой поддержки Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции, чтобы избавиться от «открытых чеков» для Украины.

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#сша
#бюджет
#операции
#поправки
#нато
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Чехия назвала Россию главной угрозой для страны
Seznam Zprávy: Чехия в оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой
28 сентября 2023, 23:44

Фото: iStock/Konoplytska

В новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны, пишет издание Seznam Zprávy. Документ уже получил одобрение Совета национальной безопасности Чешской Республики, а в октябре ожидается голосование в правительстве.
В новой оборонной стратегии подчеркивается, что в случае конфликта, Чехия может стать важной транспортной артерией для союзных войск. Этот документ также полностью учитывает текущий конфликт на Украине.

Документ отмечает, что вероятность военной агрессии против Чехии или любой другой страны НАТО и Европейского союза наивысшая с момента завершения холодной войны. Россия в долгосрочной перспективе рассматривается как самая серьезная угроза для безопасности Чехии и ее союзников, особенно с учетом наличия у противника ядерного оружия.

Документ также призывает к созданию хорошо вооруженных и обученных вооруженных сил, а также к подготовке территории Чехии к возможной развертывании большого числа союзных войск. Отмечается, что оборона страны не может полагаться исключительно на профессиональных военнослужащих.

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Экс-разведчик США Риттер посоветовал Зеленскому бежать из страны
28 сентября 2023, 23:05

Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать из страны.
«Я бы посоветовал ему добровольно уйти в отставку и бежать из страны ради его жены и детей», — сказал он, подчеркнув, что пока ещё можно это сделать.

Бывший разведчик добавил, что в противном случае Зеленский может столкнуться с гневом офицеров ВСУ, которые из-за некомпетентности действующего украинского лидера чувствуют себя преданными.

Риттер добавил, что ​дни Зеленского, по его мнению, сочтены. Он также ​отметил сокращающееся желание партнёров Киева оказывать военную помощь ВСУ и на нежелание украинской стороны идти на диалог с Россией.

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#всу
#зеленский
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МИД: Ратификация Римского статута ухудшит отношениях Армении и РФ
28 сентября 2023, 22:01

Фото: istock / alexis84

Министерство иностранных дел РФ заявило о негативных последствиях ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) со стороны Еревана для отношений с Москвой. Информацию передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что Москва заявляла армянской стороне о неприемлемости ратификации Римского статута МУС на фоне выдаче ордеров на «арест» представителей власти РФ.

«Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны», — сообщает МИД России.
При этом, как сообщает МИД РФ, Армения не стала учитывать ответные предложения. Теперь решение по статуту может обернуться крайне негативными последствиями для отношений Еревана и Москвы. 

Сегодня, 28 сентября, комиссия армянского парламента дала положительное заключение, одобренное единогласно, о проекте ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

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#москва
#арест
#мид
#мид рф
#армения
#комиссия
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Пашинян заявил, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян
28 сентября 2023, 21:52

Фото: istock / Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в скором времени в Нагорном Карабахе не останется армян. Такое заявление Пашинян сделал на заседании правительства.

«Ситуация показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян», — заявил премьер Армении.
Он также заявил, что это прямая акция этнической чистки и депортации, о чем политик давно предупреждал мировое сообщество. 

Ранее вице-премьер Армении Тигран Хачатрян заявил, что из Нагорного Карабаха в Армению приехало более 66 тысяч человек. Это составляет больше половины населения региона. Из них 11 тысяч людей уже обеспечены местом проживания.

Напоминаем, 28 сентября глава Нагорного Карабах Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

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#заявление
#армения
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В Ливийской национальной армии заявили, что Хафтар встречался с Путиным и Шойгу
28 сентября 2023, 20:51

Фото: iStock/Derek Brumby

В Ливийской национальной армии сообщили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу. Заявление ЛНА опубликовано в социальных сетях.
Отмечается, что во вторник, 26 сентября, Ливийская национальная армия сообщила о том, что ливийский военачальник  Халифа Хафтар прибыл в Россию с визитом. 

Напомним, в августе делегация Минобороны России прибыла с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара. Делегацию возглавил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Это был первый официальный визит российской стороны в составе военной делегации в Ливию.

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#мчс
#армия
#минобороны
#россия
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Премьер Грузии заявил, что страна заслужила статус кандидата в ЕС
Гарибашвили: Грузия заслужила получить статус кандидата в ЕС к концу года
28 сентября 2023, 20:38

Фото: iStock/David_Bokuchava

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что если Грузия не получит статус кандидата в члены ЕС, это будет стратегической ошибкой Евросоюза и оскорблением грузинского народа. Об этом Гарибашвили сообщил журналистам.
Гарибашвили также упомянул, что встречался с главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими лидерами европейских государств. Грузия ожидает получить статус кандидата в Евросоюз к концу 2023 года.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Боррель подчеркнул, что у Грузии еще есть время на выполнение оставшихся условий. 

К главным задачам Боррель причислил деполяризацию политической жизни, борьбу с олигархией, изменения в избирательной и судебной системах, а также соблюдение прав человека.

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#изменения
#грузия
#страны
#ес
#евросоюз
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МО Белоруссии заявили о нарушении границы польским вертолетом
28 сентября 2023, 18:53

Фото: istock / Stadtratte

В Белоруссии сообщили о нарушении границы вертолетом со стороны Польши. Информацию сообщают в Министерстве обороны Республики Беларусь.
«Сегодня в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров», — указано в сообщении.
После этого в 16:22 воздушное судно снова нарушило государственную границу, углубившись дальше на 300 метров.

Ведомство также сообщило, что эта информация подтверждается данными объективного контроля. В связи с нарушением границы поднималась дежурная авиация. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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#судно
#авиация
#информация
#пво
#граница
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Зеленский впал в отчаяние из-за планов США
Бывший агент MI6 Крук: США хотят заставить Зеленского провести выборы на Украине
28 сентября 2023, 18:39

Фото: iStock/JARAMA

Украинский лидер Владимир Зеленский впал в глубокое отчаяние из-за планов США провести выборы на Украине, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы», - прокомментировал ситуацию Крук. 

Эксперт отметил, что Зеленский находится под полным контролем западных политиков. При этом, население Украины начинает все больше замечать полностью некомпетентность их президента, подытожил Крук. 

Ранее боец ВСУ Дмитрий Глущенко раскритиковал украинское правительство за проигранный конфликт, а также назвал верхушку киевского режима диверсантами. Военный убежден, что огромные потери киевской армии в технике и личном составе обусловлены неумелым украинским руководством.

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#владимир зеленский
#выборы
#сша
#украина
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В США высказались о территориальных претензиях НАТО к России
Блинкен: НАТО никогда не претендовала на территорию РФ
28 сентября 2023, 18:29

Фото: iStock/Vector

НАТО, как оборонительный альянс, никогда не претендовал на территорию России, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic.
«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс», - прокомментировал ситуацию Блинкен. 

Он также отметил, что больше часть американского Конгресса продолжает выступать за оказание финансовой помощи Украине. 

Ранее Блинкен допустил встречу президента Америки Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Госсекретарь добавил, что все, включая украинцев, хотят справедливый и прочный мир. Блинкен предложил посмотреть, дойдем ли мы до момента, когда это станет возможным.

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#нато
#блинкен
#сша
#россия
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