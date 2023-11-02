Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины

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Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина. Об этом Шумер сообщил, выступая на рабочей сессии в Сенате.
Ранее сообщалось, что в палату представителей конгресса США был внесен законопроект, который предусматривает предоставление экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов отдельно от других запросов американского президента Джо Байдена по финансированию военной поддержки Украины, Тайваня и других расходных статей.
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