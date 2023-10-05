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Конгресс США обезглавлен: как деньги для Киева стали причиной отставки Маккарти

Палата представителей конгресса США отправила спикера Маккарти в отставку
05 октября 2023, 12:57
Фото: iStock/PromesaArtStudio

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Отставка лидера конгресса США стала беспрецедентным случаем в истории страны. Кевина Маккарти обвиняют в «тайной сделке» с президентом США Джо Байденом. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной отстранения спикера палаты представителей Конгресса США и как это скажется на судьбе Украины.

Маккарти снят с должности


Кевин Маккарти занимал пост спикера палаты представителей Конгресса США. Инициатором его отстранения стал член республиканской партии Мэтт Гетц. В ходе голосования за отстранение спикера высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против. По мнению политолога Юрия Светова, Маккарти пытался усидеть на двух стульях: он хотел быть лидером республиканцев, и в то же время ладить с демократической фракцией палаты представителей. Таким мнением он поделился с изданием «Вечерняя Москва».

Причина отставки Маккарти


В США перестановки в конгрессе стали первыми за всю историю страны. Издание Politico сообщает, что основной причиной отстранения от должности Маккарти стала финансовая помощь Украине. Авторы статьи пояснили, что европейские лидеры и члены республиканской партии США стали чаще выступать против поддержки Киева и его финансирования. Американский политолог Скотт Беннетт назвал отстранение спикера конгресса хорошим знаком, передает РЕН ТВ. Он пояснил, что власти начинают слышать общественность, которая выступает за прекращение поддержки режима Владимира Зеленского, а Маккарти не хотел делать то, «что хотели американские избиратели».

Инициатор отстранения от должности Маккарти Мэтт Гетц обвинил его во лжи. После того, как угроза шатдауна в США миновала, американский президент Джо Байден якобы заключил с Маккарти «тайную сделку».

США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна
США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна

Речь идет о соглашении, при котором из бюджета США будут выделены средства для продолжения финансирования Киева, хотя подписанный лидером США временный бюджет не предусматривал средств на нужды Украины. В ходе своего выступления Джо Байден заявил, что республиканцы поддержат Украину отдельным голосованием, что стало неожиданностью для членов фракции. Кроме того, представитель администрации американского лидера Джон Кирби заявил, что ждет от Маккарти выполнения обязательств по предоставлению денежных средств Киеву, так как промедление может переломить ситуацию на линии фронта.

Реакция России и Украины на отставку Маккарти


В Верховной Раде Украины отставку Маккарти назвали катастрофой.

«Мы сходим с ума. Это катастрофа», — заявила депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вероятно, киевские власти опасаются проблем с будущим финансированием со стороны США.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал отставку спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, заявив, что причиной нестабильности в США стала не только угроза шатдауна, но и вопросы финансирования Киева, которые вызывают разногласия среди политических партий. По мнению сенатора, раскол в правительстве США будет нарастать с приближением президентских выборов в 2024 году.

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Сенатор Косачёв назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией
05 октября 2023, 13:37

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
«Украина здесь всего лишь плацдарм, причём плацдарм, осознанно выбранный Западом в этой войне, как наиболее экономичный и эргономичный, потому что действительно гибнут не натовские, а украинские военнослужащие, и при этом расходы для Запада оказываются меньшими, чем они могли бы быть в случае прямого военного конфликта», — отметил в беседе с RT Косачёв.

При этом, пока Запад тратит огромные средства на поддержку Украиныв противостоянии с Россией, супруга президента украинского государства Владимира Зеленского тратит миллионы на себя. Что уже возмущает общественность. Как пишут argumenti.ru, в американских социальных сетях появилось много возмущенных комментариев о суммах, потраченных Елены Зеленской в одном из бутиков.

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#запад
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#россия
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В Абхазии заявили о готовности к использованию порта, как пункта ВМФ России
Администрация Абхазии: порт в Очамчырской бухте готов для использования ВМФ РФ
05 октября 2023, 13:19

Фото: iStock/muhorin

Порт в Абхазии готов для создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота России. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Очамчырского района.
Ранее президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано. 

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о дислокации российских военных кораблей Черноморского флота в Абхазии. Песков отметил, что все вопросы, которые связаны с дислокацией российских подразделений, кораблей и частей, находятся в компетенции Минобороны России.

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#вмф
#дмитрий песков
#минобороны
#рф
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В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине
Профильные комитеты ЕП проголосовали за помощь ЕС Украине на 50 млрд евро
05 октября 2023, 13:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.
Отмечается, что за оказание помощи Украине проголосовали 86 представителей комитетов. Все члены Европарламента проголосуют о создании такого фонда в ходе следующей пленарной сессии, которая пройдет 16-19 октября. 

Напомним, ранее власти Украины признали, что диалог с Европейским союзом о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России дается достаточно сложно. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина обеспечила уровень доверия к институтам, которые были определены вместе с украинскими союзниками, чтобы иметь репутацию честности.

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#украина
#евросоюз
#ек
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Президент Украины Зеленский прилетел в Испанию
05 октября 2023, 12:34

Владимир Зеленский прибыл в Испанию, чтобы просить помощи в укреплении ПВО.
Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества, пишет «РБК-Украина». По его словам, он будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны. Также он заявил, что «уже есть основа для новых договоренностей с партнерами».
 
Особое внимание президент Украины обещал уделить проблеме экспорта украинского зерна и обеспечения защиты свободы мореходства.
 
«Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы», — написал Зеленский.
Ранее экс-министр финансов Украины Владимир Омелян, служащий в ВСУ в звании капитана в интервью заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит сменить одежду цвета хаки на костюм и галстук и разобраться с проблемами воровства в своей команде и стране.

Накануне мэр украинского города Сумы и директор городского департамента по инфраструктуре были задержаны во время попытки получения взятки в размере 1,4 миллиона гривен (приблизительно 38 тысяч долларов). По информации Службы безопасности Украины (СБУ), эти средства требовали с предприятия, которое занималось вывозом мусора, в обмен на разрешение беспрепятственно вести свой бизнес в городе.

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#украина
#испания
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Американский генерал: Байден вырыл себе две ямы на Украине
Генерал Ходжес: Байден допустил две ошибки на Украине
05 октября 2023, 12:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки, противостоя России в украинском конфликте. Об этом Ходжес сообщил в интервью Rzeczpospolita.
Ходжес отметил, что, если бы американский президент сообщил, что цель США — это победа украинских войск, то американцы с большей готовностью поддержали бы Киев. Он добавил, что Байден слишком сильно опасается ядерной угрозы со стороны РФ. Это связано с тем, что  в администрацию Байдена входит множество экс-сотрудников администрации Барака Обамы, которые готовы к диалогу с Россией.

Ходжес подчеркнул, что отсутствие конкретной цели со стороны США в украинском конфликте приводит к сложностям в проведении политики в отношении Киева.

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#киев
#песков
#байден
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Кремль не комментирует публикации о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск
Песков отказался говорить о дислокации российских военных кораблей в Абхазии
05 октября 2023, 12:17

Фото: iStock/Irina Kononova

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о дислокации российских военных кораблей Черноморского флота в Абхазии.
Песков отметил, что все вопросы, которые связаны с дислокацией российских подразделений, кораблей и частей, находятся в компетенции Минобороны России.

Напомним, ранее президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано. Бжания отметил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России в Очамчирском районе повысит обороноспособность РФ и Абхазии.

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#соглашение
#президент
#вмф
#минобороны
#запад
#песков
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Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем взаимоотношений двух стран
Кремль: Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем взаимоотношений стран
05 октября 2023, 12:06

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразили удовлетворение уровнем отношений между государствами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе телефонного разговора российский лидер Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Рахмона с днем рождения. Отмечается, что лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшее активное развитие партнерства между государствами.

Ранее сообщалось о том, что посольство Таджикистана в РФ подвело итоги проверки условий жизни мигрантов в российских мегаполисах. В целом представители таджикских властей остались довольны итогами проверки, расценив общение с диаспорой, как полезное и плодотворное.

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#тепло
#развитие
#лидер
#путин
#песков
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В Польше считают, что нелегалы «обманывают глупую Европу»
МВД Польши: нелегальные мигранты обманывают ЕС, пытаясь добраться до ФРГ
05 октября 2023, 11:21

Фото: iStock/nito100

Заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, в итоге добираются до Германии, они «обманывают глупую Европу». Об этом Вонсик сообщил в эфире Польского радио.
Вонсик отметил, что многие беженцы даже не пытаются искать убежище в Польше, по причине того, что, если они начнут процедуру убежища в Польше, тогда мигранты не смогут уехать в Германию. Он добавил, что власти Польши должны запирать нелегалов в центре содержания до окончания проверки их истинного статуса беженца.

По словам Вонсика, в 2023 году более тысячи человек, которые подали заявление на предоставление международной защиты в Польше, сразу же покидали страну и уезжали в ФРГ. Замминистра опасается за то, что мигрантов из Германии могут возвращать обратно в Польшу.

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#проверки
#контроль
#мигранты
#оон
#беженцы
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Страны втягивают в обсуждение «формулы мира» Зеленского шантажом
РИА Новости: Страны втягивают в обсуждение «формулы мира» Зеленского шантажом
05 октября 2023, 11:12

РИА Новости / Стрингер

Большинство стран, которые обсуждали «формулу мира Зеленского» втягивают в обсуждение этой формулы методами шантажа и мошенничества. Такое мнение озвучил источник издания РИА Новости, комментируя подготовку Турцией новой международной встречи по Украине в октябре.

«Формула Зеленского абсурдна, это инструмент войны и обмана», — заявил собеседник агентства.
Как сообщает агентство, встреча пройдет в Стамбуле и будет похожа на переговоры по Украине в Копенгагене и Джидде, на которой глава МИД РФ Сергей Лавров называл «формулу Зеленского» нереализуемой.

Источник агентства поделился мнением, что 10 пунктов той самой формулы прямо или косвенно направлены против РФ, а 5 из них содержат странные ультимативные требования, включая признание границ 1991 года, вывод войск, создание трибунала и выплату репараций.

Собеседник также напомнил, что Киев проповедует нацизм и юридически запрещает переговоры с Москвой.

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