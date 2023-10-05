Конгресс США обезглавлен: как деньги для Киева стали причиной отставки Маккарти

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Отставка лидера конгресса США стала беспрецедентным случаем в истории страны. Кевина Маккарти обвиняют в «тайной сделке» с президентом США Джо Байденом. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной отстранения спикера палаты представителей Конгресса США и как это скажется на судьбе Украины.
Маккарти снят с должности
Кевин Маккарти занимал пост спикера палаты представителей Конгресса США. Инициатором его отстранения стал член республиканской партии Мэтт Гетц. В ходе голосования за отстранение спикера высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против. По мнению политолога Юрия Светова, Маккарти пытался усидеть на двух стульях: он хотел быть лидером республиканцев, и в то же время ладить с демократической фракцией палаты представителей. Таким мнением он поделился с изданием «Вечерняя Москва».
Причина отставки Маккарти
В США перестановки в конгрессе стали первыми за всю историю страны. Издание Politico сообщает, что основной причиной отстранения от должности Маккарти стала финансовая помощь Украине. Авторы статьи пояснили, что европейские лидеры и члены республиканской партии США стали чаще выступать против поддержки Киева и его финансирования. Американский политолог Скотт Беннетт назвал отстранение спикера конгресса хорошим знаком, передает РЕН ТВ. Он пояснил, что власти начинают слышать общественность, которая выступает за прекращение поддержки режима Владимира Зеленского, а Маккарти не хотел делать то, «что хотели американские избиратели».
Инициатор отстранения от должности Маккарти Мэтт Гетц обвинил его во лжи. После того, как угроза шатдауна в США миновала, американский президент Джо Байден якобы заключил с Маккарти «тайную сделку».
США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна
Речь идет о соглашении, при котором из бюджета США будут выделены средства для продолжения финансирования Киева, хотя подписанный лидером США временный бюджет не предусматривал средств на нужды Украины. В ходе своего выступления Джо Байден заявил, что республиканцы поддержат Украину отдельным голосованием, что стало неожиданностью для членов фракции. Кроме того, представитель администрации американского лидера Джон Кирби заявил, что ждет от Маккарти выполнения обязательств по предоставлению денежных средств Киеву, так как промедление может переломить ситуацию на линии фронта.
Реакция России и Украины на отставку Маккарти
В Верховной Раде Украины отставку Маккарти назвали катастрофой.
«Мы сходим с ума. Это катастрофа», — заявила депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Вероятно, киевские власти опасаются проблем с будущим финансированием со стороны США.
Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал отставку спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, заявив, что причиной нестабильности в США стала не только угроза шатдауна, но и вопросы финансирования Киева, которые вызывают разногласия среди политических партий. По мнению сенатора, раскол в правительстве США будет нарастать с приближением президентских выборов в 2024 году.
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Анастасия Крестьянова