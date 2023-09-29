Конгресс США одобрил выделение Украине 300 млрд долларов

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Американские конгрессмены проголосовали за выделение финансовой помощи Киеву в размере 300 миллиардов долларов. Такое решение было принято вопреки давлению со стороны консервативного крыла Республиканской партии.
Предоставление дополнительной финансовой помощи Киеву в размере $300 млрд было выведено из бюджетного плана Пентагона и рассматривалось в качестве отдельного пункта проекта нового бюджета Госдепартамента на следующий год. Принятие этого пункта было одобрено Конгрессом, хотя и с очень небольшим перевесом. За принятие проголосовали 216 парламентариев, против высказались 212 конгрессменов.
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Александр Бойцов