Конгресс США призвал готовиться к войне с Россией и Китаем

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США должны быть готовы к сценарию возможной войны С Россией и Китаем которые, по мнению авторов доклада, являются главными угрозами для безопасности Соединенных Штатов. Информация следует из из доклада комиссии по политике в области стратегических сил Конгресса США, которая занимается вопросами стратегической концепции Штатов. Об этом сообщает ТАСС.
«Соединенные Штаты должны укреплять свою обороноспособность и быть готовы к возможной войне на два фронта — с Россией и Китаем», — говорится в докладе.Там обратили внимание на то, что Америка стоит перед вызовом двух противников, которые обладают серьезным ядерным потенциалом. Также в рекомендация есть пункт по расширению нестратегических ядерных силы и производственных мощностей для производства боеголовок.
«Если Соединенные Штаты <…> не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для <…> противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям», – указано в докладе.Читайте также:
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