Конгресс США призвал готовиться к войне с Россией и Китаем

США должны быть готовы к сценарию возможной войны С Россией и Китаем которые, по мнению авторов доклада, являются главными угрозами для безопасности Соединенных Штатов. Информация следует из из доклада комиссии по политике в области стратегических сил Конгресса США, которая занимается вопросами стратегической концепции Штатов. Об этом сообщает ТАСС.