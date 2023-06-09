Конгресс США рассмотрит признание России государством-спонсором терроризма

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Законопроект направлен на усиление изоляции России в ответ на её военные действия на Украине, и, как ожидается, это повлечет за собой дополнительные экономические санкции и ограничения.
Стоит отметить, что решение о классификации страны как «спонсора терроризма» обычно принимается Государственным департаментом США. Тем не менее, ранее Сенат США принял резолюцию, призывающую включить Россию в данный список, и аналогичный законопроект был внесен в Палату представителей в сентябре 2022 года.
Ранее Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Об этом говорится в сообщении Пентагона.