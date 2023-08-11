Конгресс США указал Байдену на важность разъяснения помощи Украине

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В конгрессе США усомнились в том, что президент страны Джо Байден хорошо доносит до граждан необходимость помощи Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в конгрессе.
Накануне, CNN провели опрос среди населения страны, чтобы выяснить, поддерживают ли они оказание поддержки Украине. Из числа опрошенных, 55% высказали мнение, что не согласны с действиями США и финансирование Украины нужно прекратить.
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