Конгрессмен Джеймс: Россия и Китай настраивают глобальный Юг против США

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Россия и Китай настраивают глобальный Юг против США, а американский президент Джо Байден проявляет «слабость». Об этом в беседе с FoxBusiness заявил член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс.
Он добавил, что каждый выезд Байдена за границу не сулит ничего хорошего для США. Это приводит к ослабеванию Америки на мировом рынке.
Джеймс выразил мнение о том, что Россия и Китай своими действиями как бы стремятся выдавить конкурента из бизнеса, настраивая против него весь глобальный Юг.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Байден и американские дипломаты покинули саммит G20 в Нью-Дели из-за того, что им не удалось навязать лидерам «Большой двадцатки» своё мнение касаемо ситуации на Украине. По словам политика, Юг всё больше отступает от позиции глобального Запада, что, конечно же, не устраивает США, Евросоюз и, в том числе, Украину, которая осталась недовольна итогами саммита.
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Джеймс выразил мнение о том, что Россия и Китай своими действиями как бы стремятся выдавить конкурента из бизнеса, настраивая против него весь глобальный Юг.
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Анастасия Чинкова