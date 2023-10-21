Конгрессмен Комер: Найдены доказательства коррупции президента Байдена

Фото: сайт Кремля
Расследующий деятельность американского президента Джо Байдена комитет Палаты представителей Конгресса США обнаружил возможные доказательства его участия в коррупционных схемах. Об этом заявил конгрессмен Джеймс Комер, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, комитету удалось найти банковские записи о 200 тысячах долларов, которые Байден получил от своего брата за помощь его бизнесу. Лидер Америки, как считает Комер, таким образом помогал фирме родственника искать инвесторов за рубежом, пользуясь своим положением.
Речь идёт о платеже на сумму в $200 тысяч от Джеймса и Сары Байден американскому президенту, оформленных в форме личного чека от больничного оператора Americore. В свою очередь, данная компания перечислила брату Джо Байдена 600 тысяч долларов в расчёте на то, что глава США поможет ей привлечь инвестиции с Ближнего Востока.
Расследование против Байдена, результатом которого может стать его импичмент, началось ещё в сентябре 2023 года. Республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена. Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.
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Речь идёт о платеже на сумму в $200 тысяч от Джеймса и Сары Байден американскому президенту, оформленных в форме личного чека от больничного оператора Americore. В свою очередь, данная компания перечислила брату Джо Байдена 600 тысяч долларов в расчёте на то, что глава США поможет ей привлечь инвестиции с Ближнего Востока.
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Артем Путинцев