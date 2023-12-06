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Член палаты представителей США Томас Мэсси в беседе с ведущем Такером Карлсоном заявил, что Соединённые Штаты в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Х.
«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — сказал Мэсси.
Он добавил, что действия США сейчас имеют последствия.
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