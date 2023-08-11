Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США

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Конгрессмен-республиканец из Аризоны Пол Госар призвал президента США Джо Байдена сосредоточиться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, включая сложившуюся ситуацию на границе с Мексикой, вместо инвестирования в конфликт на Украине.
«Прежде чем вкладывать деньги в посредничество в украинском конфликте и угрожать жизням еще большего числа людей, было бы правильным решением поставить наши национальные проблемы на первое место, направив ресурсы на защиту нашей южной границы, которую пересекли миллионы нелегалов», — цитирует Госара РИА Новости.Госар также выразил обеспокоенность по поводу растущей преступности, эпидемии наркотиков, высокого уровня бездомности и проблемы ветеранов, вынужденных спать на улицах США.
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