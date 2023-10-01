Конгрессмен США Гаетц подаст ходатайство об отстранении спикера Маккарти

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Член палаты представителей конгресса США Мэтт Гаетц сказал, что на будущей неделе планирует подать прошение об отстранении Маккарти.
А именно об отстранении своего однопартийца-республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты. Об этом Мэтт Гаетц заявил в интервью телеканалу CNN.
Ранее газета Washington Post сообщала, что ультраправые республиканцы желают сместить Маккарти с поста спикера палаты представителей США.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных денег Украине и включение данной статьи расходов в проект финансирования.
До этого Маккарти не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон выступить перед членами конгресса из-за напряженного графика американских законодателей.
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По мнению Гаетца, американским законодателям требуется «новое руководство, которому можно доверять». А Маккарти, по словам Гаетца, уже никто не доверяет, потому что «он лгал Байдену» и «консерваторам в палате».
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных денег Украине и включение данной статьи расходов в проект финансирования.
«Да, это неправильно. Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США», — так он ответил на вопрос по поводу включения дополнительной помощи Украине в проект финансирования.Он подчеркнул, что на южной границе США существуют проблемы и именно их решение должно являться приоритетом для правительства, отметив, что Киеву уже предоставлена достаточная сумма денег.
До этого Маккарти не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон выступить перед членами конгресса из-за напряженного графика американских законодателей.
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Мария Фирсова