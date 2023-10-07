Республиканцы потребовали от президента США объяснить им стратегию по Украине

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Республиканцы призвали президента США Джо Байдена сформулировать и озвучить американскую стратегию по поддержке Киева. Соответствующее письмо опубликовал на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей возглавляющий его Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).
Его поддержал старший республиканец в таком же комитете Сената Джим Риш, представляющий штат Айдахо. Законодатели в письме выразили беспокойство по поводу того, что администрация главы Белого дома до сих пор четко не сформулировала стратегию по поддержке Украины. Маккол и Риш указали, что обещание Байдна поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется» не является стратегией.
Республиканцы также отметили недостаточно быстрый темп поставок вооружений Киеву. Кроме того, главы комитетов Сената и Конгресса попросили прояснить вопрос о якобы имевших место секретных контактах с Москвой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее по этому поводу отметила, что США пытаются выдать одну из дискуссий министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американскими политологами, имевшую место на полях ООН, за некие секретные переговоры с политиками. Дипломат подчеркнула, что во время диспута обсуждалась международная политическая повестка, но ни о каком мирном плане по Украине речи не шло.
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Республиканцы также отметили недостаточно быстрый темп поставок вооружений Киеву. Кроме того, главы комитетов Сената и Конгресса попросили прояснить вопрос о якобы имевших место секретных контактах с Москвой.
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Александр Бойцов