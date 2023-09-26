Конгрессмены запросили у Байдена точную сумму расходов на Украину

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Палата представителей Конгресса США официально запросила у администрации президента Джо Байдена сумму расходов американского бюджета на финансовую помощь Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо конгрессменов помощнику Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.
Члены палаты представителей опасаются, что администрация Белого дома может скрывать сведения касательно суммы расходов на помощь Киеву.
Вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой, заявлял ранее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.
При этом почти половина всех средств, которые поступили на финансирование бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.
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Вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой, заявлял ранее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.
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Артем Путинцев