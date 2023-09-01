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Член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Россия выходит победителем в ситуации на Украине, в то время как Запад сталкивается с поражением из-за дезинформации, исходящей от США.
«Трагедия заключается в том, что Америка распространяет ложь о войне, и это приводит к неудачам для Запада, в то время как Россия находится в состоянии успеха», — отметила Грин в своем выступлении.Она также подчеркнула, что США, продолжая предоставлять военную помощь Украине, по сути, «финансируют убийства невинных граждан».
«Наши деньги уходят на поддержание кровопролития среди мирных людей, и вместо того чтобы наши высокопоставленные лидеры взяли на себя ответственность и начали обсуждать мирное разрешение конфликта, мы продолжаем финансировать уничтожение невинных жизней», — подчеркнула она.Читайте также:
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Артем Кузьмин