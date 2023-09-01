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Конгрессвуман назвала Россию победительницей в конфликте на Украине

Конгрессвуман Грин: Россия побеждает в конфликте на Украине, а Запад проигрывает
01 сентября 2023, 02:45
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Россия выходит победителем в ситуации на Украине, в то время как Запад сталкивается с поражением из-за дезинформации, исходящей от США.
«Трагедия заключается в том, что Америка распространяет ложь о войне, и это приводит к неудачам для Запада, в то время как Россия находится в состоянии успеха», — отметила Грин в своем выступлении.
Она также подчеркнула, что США, продолжая предоставлять военную помощь Украине, по сути, «финансируют убийства невинных граждан».


«Наши деньги уходят на поддержание кровопролития среди мирных людей, и вместо того чтобы наши высокопоставленные лидеры взяли на себя ответственность и начали обсуждать мирное разрешение конфликта, мы продолжаем финансировать уничтожение невинных жизней», — подчеркнула она.
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Финский генерал Товери заявил, что Запад боится давать ВСУ современную технику из-за России
01 сентября 2023, 03:10

Фото: iStock/naumoid

Бывший глава разведки генштаба Финляндии, генерал-майор в отставке Пекка Товери заявил, западные страны в основном поставляют ВСУ устаревшие машины, потому что бояться, что современная техника после передачи Украине может оказаться в руках РФ.
Об этом пишет Ilta-Sanomat.

«Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит», — цитирует издание слова Товери.

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#нато
#всу
#рф
#техника
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«Будет разрушен»: генерал ВС США выступил за изоляцию Крыма
Генерал ВС США Ходжес призвал изолировать Крым, разрушив Крымский мост
01 сентября 2023, 02:49

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бэн Ходжес высказал мнение о необходимости изоляции Крымского полуострова и создания условий, при которых он перестанет быть стратегически важным для российских военных операций. В интервью американскому журналу Newsweek, он подчеркнул, что американские усилия направлены на создание значимой области в регионе, необходимой для изменения ситуации.
«Мы не преследуем цель оттеснить русских. Наша цель — обеспечить контроль над ключевым участком территории. Мы стремимся изолировать Крым, а затем предоставить арсенал дальнего действия, чтобы лишить российский военно-морской флот и воздушные силы возможности эффективно действовать в этом регионе», — отметил генерал.
Он также поддержал идею разрушения Крымского моста, утверждая, что это действие полностью изменит динамику событий. Генерал Ходжес добавил, что по его мнению, основной задачей в контрнаступлении Вооруженных Сил Украины является перерезание «сухопутного коридора» в Крыму. В этом контексте он отметил, что поставляемые США ракеты с кассетными боеприпасами большой дальности будут иметь важное значение для успешного выполнения данной миссии.

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#крым
#ракеты
#сбу
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Кандидат в президенты признал вину США в подрыве «Северных потоков»
Рамасвами: США совершили ошибку, подорвав «Северные потоки»
01 сентября 2023, 02:39

Фото: iStock/rarrarorro

В интервью телеканалу Fox News предприниматель, а также потенциальный кандидат от Республиканской партии на пост президента Вивек Рамасвами выразил мнение о совершенной США ошибке, из-за подрыва российского газопровода «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Политик обсудил также ситуацию на Украине, где он выразил намерение добиться соглашения с Москвой, предложив «заморозить» линию фронта и дать «крепкое обязательство» не включать Киев в структуру НАТО. Кроме этого, он выразил стремление «отделить» Россию от Китая, считая альянс этих двух стран «главной угрозой» для США.

В ответ на комментарий ведущего о важности экономических связей России с Китаем, Рамасвами выразил свою точку зрения о том, что причиной этой ситуации стала неудачная политика США.

«Причина, по которой эти отношения ценны, заключается в наших собственных ошибках, связанных с тем, как мы отрезали Россию от Запада, подорвав газопроводы „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“, и ввели санкции против России», - заявил Рамасвами.
В списке республиканских кандидатов на участие в выборах-2024, Вивек Рамасвами занимает третью позицию, уступая экс-президенту Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону Десантису.

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#нато
#киев
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Кадыров потребовал от США снять санкции с матери
Кадыров заявил, что не оставит без внимания санкции США против его матери
31 августа 2023, 23:48

Фото: сайт Кремля

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил, что он не оставит без ответа введенные США санкции против его матери, Аймани Кадыровой, и настоятельно потребовал их немедленного снятия.
«Сообщается, что моя мать попала в список санкций, хотя она всегда помогает нуждающимся и малоимущим... Вы, по сути, указываете нам путь... законным путем к совершению преступления, и затем вы сами его совершаете. Мы будем поступать по-своему... Если вы не снимете санкции против моей матери, я клянусь Всевышним, что не останусь в стороне. Я молчал, когда речь шла о моей жене, моих детях... вы вновь вводили... санкции в отношении меня. Однако сейчас я хочу вам ясно донести, что если вы не снимете санкции или не предоставите доказательства их обоснованности, то вам следует готовиться к серьезным последствиям», — подчеркнул Кадыров.
Кадыров заявил, что «американские дипломаты» рискуют лишиться возможности посещать европейские страны и Россию.

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#кадыров
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Польша намерена запустить производство южнокорейского вооружения
Польша хочет запустить производство южнокорейских танков, истребителей и РСЗО
31 августа 2023, 23:10

Фото: istockphoto/Velishchuk

На фоне встречи министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака с коллегой из Южной Кореи Ли Чжон Супом было объявлено о будущем запуске производства южнокорейского вооружения на территории Польши, передает РИА Новости.
Предварительно были подписаны соглашения о закупке разнообразной военной техники у Южной Кореи, включая танки K2, САУ K9, истребители FA-50 и РСЗО Chunmoo.

«Мы нацелены на активизацию следующего этапа нашей партнерской кооперации, который включает в себя локализацию производства указанных видов техники на территории Польши», — подчеркнул Мариуш Блащак.
Отмечается, что часть из ранее приобретенной военной продукции от Южной Кореи уже поставлена в Польшу.

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#государство
#истребители
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В Австралии призвали прекратить отправлять деньги Украине
31 августа 2023, 22:18

Фото: iStock/sandsun

Австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что от Украины стоит держаться подальше, перестать финансировать её и направлять туда помощь.
«Нам надо держаться в стороне. У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам», - с таким обращением выступил Бабет в подкасте Opposition Program.

Он также добавил, что необходимо перестать оказывать Киеву финансовую поддержку.

Напомним, что Австралия направила на Украину бронетранспортёры Bushmaster. Также австралийские инструкторы принимают участие в подготовке и обучении ВСУ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что восьмой транш финансирование на военную помощь для Украины по-прежнему заблокирован, однако проводится работа по его разблокировке.

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Под Луховицами в последний день лета потушили 135-й пожар за сезон
31 августа 2023, 21:31

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье 31 августа потушили 135-й пожар с начала пожароопасного сезона. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.
В 3 км от Луховиц камеры Региональной диспетчерской службы Комлесхоза зафиксировали низовой пожар. Пожарные оперативно выехали на место. Площадь возгорания составила 0,01 га. В тушении участвовали четыре сотрудника лесопожарных служб, было задействовано две единицы техники.
 
Благодаря оперативному обнаружению возгорания и быстрому выезду на тушение потребовалось 40 минут. Угрозы населённым пунктам нет.
 
В Комлесхозе напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно сразу сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

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#пожар
#лето
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Более 6% подмосковных избирателей подали заявления на участие в ДЭГ
31 августа 2023, 21:15

Фото: Фотобанк МО

Центризбирком России по состоянию на 31 августа обработал 360 370 заявлений избирателей Московской области на участие в дистанционном электронном голосовании. Это составляет 6,3% от общей численности избирателей региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг
 
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
 
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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#единый день голосования
#дэг
#мособлизбирком
#цик
#московская область
#подмосковье
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В Минобороны подтвердили вечернюю атаку ВСУ на Брянск
31 августа 2023, 21:01

Фото: iStock/NiseriN

В Минобороны России заявили, что в небе над Брянской областью около 20.00 силами ПВО сбит очередной украинский беспилотник самолетного типа.
«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, дежурные российские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в небе над Брянской областью.

Напомним, ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что местные жители в Брянске слышали несколько взрывов.

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