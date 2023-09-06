Конгрессвумен Грин допустила, что США введут войска на Украину

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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация президента Джо Байдена «достаточно безумна» для ввода войск на территорию Украины и ведения войны против Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — цитирует агентство слова Грин.
Республиканка уверена, что настало время мирно урегулировать конфликт.
«Вот почему я не проголосую за расходование даже единого цента ради Украины», — подчеркнула Тейлор Грин.
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Диана Аванесян