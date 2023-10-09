Конгрессвумен Грин: Из-за наплыва мигрантов США рискуют повторить судьбу Израиля

Фото: РИА Новости/Хесус Альварадо
США могут повторить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики вашингтонской администрации. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter).
«То, что случилось с Израилем, может случиться [и] с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран», - написала парламентарий на странице своего аккаунта в сети.По словам Грин, американские власти регулярно не могут идентифицировать ни проникающих мигрантов, ни их местонахождения. В итоге масштаб нелегальной миграции уже так велик, что администрация Байдена попросту не справляется с ситуацией.
Ранее американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил возмущение тем, что украинские границы беспокоят американских политиков значительно больше, чем границы собственной страны. Он призвал федеральные власти разобраться в ситуации на южной границе США (с Мексикой) и остановить неконтролируемый поток мигрантов.
Маск рассказал аудитории о проблемах с мигрантами, проведя прямую трансляцию из городка Игл-Пасс в Техасе. На кадрах видно, как десятки нелегалов сидят под мостом на американской стороне границы, ожидая, пока их документы оформит пограничная служба.
Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.
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Артем Путинцев