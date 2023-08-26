Конгрессвумен Грин призвала к импичменту Байдена после заявлений о его коррупции

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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к импичменту американского президента Джо Байдена после того, как бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в эфире телеканала Fox News рассказал о том, что Байден в годы своего вице-президентства предлагал взятку за отстранение Шокина от должности.
В своём аккаунте в соцсети X (новое название Twitter) конгрессвумен Грин призвала запустить процедуру импичмента уже в сентябре, как только Конгресс вернётся с летних каникул.
Виктор Шокин занимал пост генпрокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. После увольнения Шокин заявил, что оно произошло незаконно и под давлением, а затем обратился в Государственное бюро расследований с просьбой открыть дело «о вмешательстве Джозефа Байдена в деятельность сотрудника правоохранительных органов Украины». Однако в 2020 году дело закрыли.
Ранее председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймс Комер упрекнул нынешнего хозяина Белого дома в том, что тот получал финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе из России, Украины и Казахстана.
При этом, в Белом доме все подобные обвинения решительно отвергают, заявляя, что президент США никогда не имел ничего общего с бизнесом своего сына.
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Виктор Шокин занимал пост генпрокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. После увольнения Шокин заявил, что оно произошло незаконно и под давлением, а затем обратился в Государственное бюро расследований с просьбой открыть дело «о вмешательстве Джозефа Байдена в деятельность сотрудника правоохранительных органов Украины». Однако в 2020 году дело закрыли.
«Я не хочу излагать непроверенные факты, но мое личное убеждение состоит в том, что да, так и было <...> Факт в том, что Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку. Разве это само по себе не коррупция?», — так ответил Виктор Шокин на просьбу журналистов привести примеры коррупции с участием Байдена и его сына Хантера.
Ранее председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймс Комер упрекнул нынешнего хозяина Белого дома в том, что тот получал финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе из России, Украины и Казахстана.
По словам Комера, Хантер Байден продавал своего отца, тогдашнего вице-президента Соединённых Штатов, как бренд. Таким образом, семья Байденов заработала около двадцати миллионов долларов.
При этом, в Белом доме все подобные обвинения решительно отвергают, заявляя, что президент США никогда не имел ничего общего с бизнесом своего сына.
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Артем Путинцев