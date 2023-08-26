Конгрессвумен Грин призвала к импичменту Байдена после заявлений о его коррупции

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к импичменту американского президента Джо Байдена после того, как бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в эфире телеканала Fox News рассказал о том, что Байден в годы своего вице-президентства предлагал взятку за отстранение Шокина от должности.