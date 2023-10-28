Конгрессвумен Грин призвала тратиться не на Украину, а на психическое здоровье

Фото: официальный Telegram-канал Марджори Тейлор Грин
Властям Соединённых Штатов следует тратить деньги не на поддержку Киева, а на психическое здоровье рядовых американцев. Об этом на своей странице в социальной сети X написала член Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен уточнила,что из Вашингтона в Киев каждый месяц отправляется миллиард долларов.
Грин добавила, что американские налогоплательщики, которые зарабатывают деньги собственным трудом, зачастую совсем нелегким, имеют право требовать того, чтобы эти средства шли на решение их собственных, а отнюдь не украинских, проблем.
Марджори Тейлор Грин – республиканка из Джорджии, поддерживающая бывшего президента США Дональда Трампа. Она стабильно голосует против всех новых законопроектов, направленных на финансирование Украины.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что в скором времени Киев лишится американского финансирования. Это происходит на фоне неудач Украины на фронте. Он добавил, что концом помощи Украине стал призыв нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона разделить вопросы финансирования Израиля и Украины, а также предоставить отчёт о потраченных на Украину средствах.
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«Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев», — отметила она.
Марджори Тейлор Грин – республиканка из Джорджии, поддерживающая бывшего президента США Дональда Трампа. Она стабильно голосует против всех новых законопроектов, направленных на финансирование Украины.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что в скором времени Киев лишится американского финансирования. Это происходит на фоне неудач Украины на фронте. Он добавил, что концом помощи Украине стал призыв нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона разделить вопросы финансирования Израиля и Украины, а также предоставить отчёт о потраченных на Украину средствах.
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Артем Путинцев