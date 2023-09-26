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США фактически финансируют нацизм, предоставляя помощь Украине. Об этом в соцсети X заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Она написала, что выступает против отправки денег президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку это акт финансовой поддержки нацизма.
Грин обратилась к американским конгрессменам с призывом обратить внимание на США, вместо того, чтобы заниматься финансированием Украины.
По словам конгрессвумен, она против предоставления Украине новой помощи на фоне проблем в США. Так, Грин утверждает, что солдаты ВС США живут в «грязи и нечистотах», поскольку их базы находятся в плохом состоянии.
Ранее было проверено 12 военных баз на территории США. На них были обнаружены серьёзные проблемы и ряд коммунальных неудобств.
Марджори Тейлор Грин – республиканка, поддерживающая бывшего президента США Дональда Трампа. Она стабильно голосует против всех новых законопроектов, направленных на финансирование Украины.
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Грин обратилась к американским конгрессменам с призывом обратить внимание на США, вместо того, чтобы заниматься финансированием Украины.
Ранее было проверено 12 военных баз на территории США. На них были обнаружены серьёзные проблемы и ряд коммунальных неудобств.
Марджори Тейлор Грин – республиканка, поддерживающая бывшего президента США Дональда Трампа. Она стабильно голосует против всех новых законопроектов, направленных на финансирование Украины.
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Анастасия Чинкова