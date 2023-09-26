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Конгрессвумен Грин: США, помогая Украине, финансируют нацизм

26 сентября 2023, 18:42
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

США фактически финансируют нацизм, предоставляя помощь Украине. Об этом в соцсети X заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Она написала, что выступает против отправки денег президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку это акт финансовой поддержки нацизма.

Грин обратилась к американским конгрессменам с призывом обратить внимание на США, вместо того, чтобы заниматься финансированием Украины.


По словам конгрессвумен, она против предоставления Украине новой помощи на фоне проблем в США. Так, Грин утверждает, что солдаты ВС США живут в «грязи и нечистотах», поскольку их базы находятся в плохом состоянии.

Ранее было проверено 12 военных баз на территории США. На них были обнаружены серьёзные проблемы и ряд коммунальных неудобств.

Марджори Тейлор Грин – республиканка, поддерживающая бывшего президента США Дональда Трампа. Она стабильно голосует против всех новых законопроектов, направленных на финансирование Украины.

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#украина
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#поставки
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Шойгу назвал сроки окончания спецоперации на Украине
26 сентября 2023, 18:21

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии ведомства обозначил сроки окончания специальной военной операции на Украине. Он сообщил, что последовательная реализация планов к 2025 году позволит достичь поставленных целей.
В ходе заседания Коллегии глава военного ведомства подчеркнул, что США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, а киевский режим по указке своих западных хозяев продолжает кидать необученных солдат на неподготовленные и бессмысленные штурмы, практически на убой. Это ведет только к самоликвидации Украины, добавил Шойгу.

Он отметил, что в условиях противостояния не только с Украиной, но и со всем западным миром, Минобороны РФ продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил страны, в том числе за счет поставок современных видов вооружений и улучшения качества подготовки бойцов с учетом опыта специальной военной операции.

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#шойгу
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В ЕП отметили, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз раньше 2029 года
Зампред ЕП Барли: Украина не сможет вступить в ЕС раньше 2029 года
26 сентября 2023, 18:07

Фото: iStock/makaule

Украина не сможет вступить в Евросоюз до 2029 года, поскольку она не соответствует ни одному из требуемых для вступления критериев. Об этом в эфире телеканалов NTV и RTL заявила зампред Европарламента (ЕП) Катарина Барли.
Она отметила, что следующий созыв в Европарламент начнётся после предстоящих в этом году выборов и завершится в 2029 году. По словам Барли, парламент заинтересован в первую очередь в Евросоюзе, а затем уже и в Украине.

Также зампред ЕП заявила, что необходимо дать Украине шанс на вступление в Евросоюз. Однако те переговоры, которые ведутся в настоящее время, не гарантируют присоединение страны к сообществу в ближайшее время, поскольку необходимо соответствие нескольким критериям, чего Украина ещё не достигла.

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#украина
#евросоюз
#парламент
#переговоры
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Глава МИД Канады требует отставки спикера Палаты общин, чествовавшего эсэсовца
26 сентября 2023, 17:44

Фото: istock / Gabriel Shakour

Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что спикер Палаты общин Энтони Рота должен уйти в отставку за приглашение и чествование украинца-эсэсовца дивизии СС «Галичина» в стенах парламента. Информацию сообщает РИА Новости.
По мнению Мелани Жоли это недопустимо и позорно для канадцев. 

«Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — заявила дипломат.
Напомним, что инцидент произошел во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Канады. На заседании пригласили 98-летнего Ярослава Хунку и представили его как украинского борца за свободу. После приветствия его осыпали аплодисментами. Позже выяснилось, что Хунка служил в тактическом объединении войск нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев.

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#новости
#дипломат
#украина
#конфликт
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В Верховной раде признали выборы в 2024 году бессмысленными
Вице-спикер ВР Кондратюк: выборы на Украине не изменят ситуацию в стране
26 сентября 2023, 17:26

Фото: iStock/twinsterphoto

Выборы во время военного положения на Украине не изменят ситуацию в стране. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк в интервью изданию «Украинская правда».
Она отметила, что проведение выборов – это длительный процесс, требующий затрат. Кондратюк задалась вопросом, а нужно ли тратить деньги из государственного бюджета на их подготовку, если эти выборы толком не изменят ситуацию в стране? 

Кроме того, Кондратюк утверждает, что международные организации могут не признать проведение выборов, назвав их нелегитимными. По этой же причине невозможно внедрение новых технологий, а именно возможности проголосовать в электронном виде.

Напомним, что по законодательству Украины запрещено проводить выборы в период военного положения. Однако в настоящее время это имеет место быть, если парламент большинством голосов поддержит внесение соответствующих изменений в закон. 

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#украина
#выборы
#закон
#парламент
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Стало известно, как Шольц подставил собственный народ
Гусев: Шольц пошёл на поводу у США, зная о терактах на «Северных потоках»
26 сентября 2023, 16:49

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Канцлер Германии Олаф Шольц пошёл против своего народа на поводу у США, зная о подготовке терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Шольц заранее знал о готовящихся терактах на газопроводах. Они были осуществлены, чтобы остановить влияние России на Германию. По мнению Херша, подрыв никак не связан с Украиной.

Гусев утверждает, что Шольц подставил свой народ, поскольку пошёл на поводу у США. То, что он, зная о подготовке терактов, продолжил сотрудничество с США, означает, что и сами действия Шольца можно рассматривать как терроризм по отношению к Германии.

Также собеседник РИА Новости предположил, что вскоре после этого громкого заявления Херша, Шольц начнёт оправдываться перед народом и доказывать свою невиновность.

Гусев заявил, что Шольца нужно вывести на чистую воду, чтобы другим людям, «было неповадно» совершать такие же деяния.

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#северный поток
#олаф сша
#германия
#теракт
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Патрушев: Предпосылок для разрешения украинского кризиса пока не видно
26 сентября 2023, 16:39

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Россия солидарна с позицией Египта и некоторых других африканских стран по урегулированию украинского кризиса. Однако в настоящее время предпосылок для разрешения конфликта не просматривается.
Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во время консультаций по безопасности в Каире. Он отметил, что на текущий момент перспективы мирного урегулирования ситуации на Украине выглядят весьма туманными, так как западные партнеры просто не позволят пойти Киеву на мирное соглашение, так как надеются и далее использовать его в качестве оружия против России, передает «Российская газета».

Секретарь Совбеза также выразил признательность правительству Египта за взвешенную позицию по украинскому кризису и отказ Каира от поставок вооружений киевскому режиму. Патрушев добавил, что это особенно ценно, так как это решение было принято египетской стороной вопреки серьезному давлению со стороны стран НАТО и Евросоюза.

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#соглашение
#нато
#египет
#безопасность
#украина
#кризис
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Египет отказал Украине в предоставлении вооружения
Россия поприветствовала отказ Египта в предоставлении вооружения Украине
26 сентября 2023, 16:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия приветствует решение Египта, в рамках которого он отказался передавать вооружение Украине. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультаций в Каире.
Он также выразил признательность египетским партнерам, за то, что они занимают взвешенную позицию по кризису вокруг Украины.

«Приветствуем отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму. При этом понимаем, что такое решение было принято вопреки серьезному давлению со стороны американцев и европейцев», - заявил Патрушев.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ выразил надежду на дальнейшую поддержку российских позиций в ООН и других международных площадках со стороны Египта.

При этом он отметил, что на сегодняшний день пока нет перспектив ​для мирного урегулирования конфликта на Украине. ​

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#оон
#вооружения
#рф
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Журналист Херш: план ЦРУ по «Северным потокам» — шаг к третьей мировой войне
26 сентября 2023, 15:47

Фото: istockphoto/michal-rojek

У Центрального разведывательного управления имелись невнятные инструкции от президента США Джо Байдена. Их можно было рассматривать как возможный шаг к третьей мировой войне.
Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на осведомленный источник. Он пишет, что руководство ЦРУ расценивало не вполне понятные инструкции главы Белого дома по уничтожению газопроводов как вероятный шаг к эскалации третьей мировой войны.

Такие выводы журналист сделал в ходе независимого расследования подрыва российского газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Херш считает, что диверсия была совершена американскими спецслужбами при содействии Норвегии. Причем ЦРУ затем умело скрыло все следы, чтобы информация о причастности США к взрывам не стала достоянием общественности. 

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#сша
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#море
#дома
#информация
#северный поток
#диверсия
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В США заявили, что для Украины настал переломный момент
MWM: Запад может пересмотреть помощь Киеву после провала наступления
26 сентября 2023, 15:28

Фото: iStock/artJazz

Руководства стран Запада могу лишить Украину финансовой поддержки после провала контрнаступления ВСУ. Об этом пишет журнал Military Watch.
«В сентябре становится все более очевидным, что может настать переломный момент в поддержке Украины из-за растущего разочарования в долгожданном наступлении ВСУ на российские позиции», — говорится в статье.

При этом отмечается, что ВСУ понесли значительные потери, но результатов при контрнаступлении добиться не смогли. Запад может пересмотреть свою текущую позицию по отношении Украине, если признает её неудачи на поле боя.

Таким образом, остается непонятным, продолжится ли поддержка Киева и дальше или же его лишат финансирования.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что тема конфликта на Украине перестала быть центральной в международной повестке. Он отметил, что в прошлом году тема Украины была в топе – люди начинали свой день «с кофе и мысли об Украине». Сейчас эта повестка стоит на третьем – четвёртом месте среди иных мировых проблем.


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