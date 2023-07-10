Конгрессвумен Грин заявила о риске гибели американцев из-за Байдена

Фото: iStock/Vacclav
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что на фоне позиции президента США Джо Байдена по Украине появляется риск гибели американцев в войне с Российской Федерацией. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
«Позор нашим лидерам, одержимым спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях вместо того, чтобы активно вести мирные переговоры. И скоро, если Украину примут в НАТО, не будет ли Америка слишком активно воевать с РФ? Неужели нашим собственным сыновьям и дочерям придется погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне?», — задалась вопросом Грин.
Она добавила, что американцы не хотят воевать с Россией, а Вашингтон должен сосредоточится на внутренних проблемах своей страны.
Читайте также:
Депутат ЕП Буххайт: Германия плохо подготовлена к возможной эскалации конфликта на Украине;
Французский политик Асселино после нового провала Зеленского назвал его лакеем США;
КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве.
Диана Аванесян