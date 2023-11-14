«Конкуренция растёт»: Украина уже не представляет прежнего интереса для Запада

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Украинский конфликт престал представлять прежний интерес для американского Конгресса, об этом пишет The Washington Post.
«Но интерес конгресса к финансированию ее борьбы с вторжением российских войск упал ниже, чем когда-либо, и растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может предвещать конец продолжению американской помощи своему приведенному в боеготовность европейскому союзнику», - прокомментировали ситуацию авторы статьи.В то же время, в Washington Post отметили, что союзники Киева знают, что у Вооруженных сил Украины иссякают как время, так и деньги. Будет ли Конгресс продолжать выделять средства в поддержку Киеву, либо переключится на более перспективные цели - покажет время.
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