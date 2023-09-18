Конституционный суд Грузии принял заявку об импичменте Зурабишвили

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Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов, которые выступили с инициативой об объявлении действующему президенту Саломе Зурабишвили импичмента. Судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Депутаты направили представление в суд, который рассмотрит инициативу и примет соответствующее решение в течение месяца. Отмечается, что приняли участие в составлении представления 80 депутатов. Заключение суда, после рассмотрения дела, будет направлено в парламент.
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Анастасия Крестьянова