Контактная группа по сектору Газа проведет переговоры в Москве

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Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа 21 ноября проведет переговоры в Москве.
Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Турции.
Состоится несколько визитов, в частности, к постоянным членам Совета Безопасности ООН. Накануне группа совершила первый визит в Пекин. Встреча прошла с министром иностранных дел КНР.
В среду контактная группа отправится на встречи в Лондоне и Париже. В рамках визитов прпойдут встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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«Основной целью контактной группы является скорейшее объявление прекращения огня и доставка гуманитарной помощи в Газу. Сегодня состоятся контакты в Москве»,-сообщили в ведомстве.
В среду контактная группа отправится на встречи в Лондоне и Париже. В рамках визитов прпойдут встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Мария Фирсова