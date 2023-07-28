Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard

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Глава концерна Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall в настоящее время обучает украинцев чинить танки Leopard и рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины через несколько недель.
По его словам, в настоящее время проходит обучение военнослужащих ВСУ для производства ремонтных работ танков западного образца.
Украинцы смогут самостоятельно ремонтировать боевые машины и работы планируется начать в течение нескольких недель.
Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала строительство концерна на территории Украины. Она назвала законной целью российских военнослужащих завод, который будет производить бронетехнику на Украине и ремонтировать ее.
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Анастасия Крестьянова