«Копаешь сам себе»: Путин предостерёг Грефа от расширения области ИИ

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Российский лидер Владимир Путин предостерёг главу «Сбера» Германа Грефа от расширения области применения искусственного интеллекта.
«Копаешь сам себе», - обратился к главе Сбербанка глава Российской Федерации.
При этом, ранее Владимир Путин отметил, что искусственный интеллект получил колоссальное развитие за последнее время, и из банального исполнителя команд превратился в полноценного партнёра человека во многих жизненных сферах.
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